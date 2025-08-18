Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ради мира на Украине: Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма и не только…
Новости Республики
Ради мира на Украине: Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма и не только...
фото: © AP Photo / Ben Curtis

Ради мира на Украине: Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма и не только…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:22 18.08.2025

Владимир Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно, отказавшись от Крыма и согласившись на невступление Украины в НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Зеленский может завершить войну с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются, — написал он.

Накануне американский лидер заявил, что Украина должна отказаться от части территории в пользу России, так как в случае продолжения конфликта Киев потеряет еще больше.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что в понедельник в США с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. Он отметил, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. И добавил, что «теперь все зависит от Киева».

Узнайте больше:  Минтуризма Крыма до конца года благоустроит еще 4 этапа Большой Крымской тропы

16 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. По ее итогам главы стран сделали ряд заявлений в рамках пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил американского лидера в Москву. Трамп, в свою очередь, заявил, что с президентом России ему удалось с согласовать «многие пункты» украинской проблематики.

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что после саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал его в Вашингтон. Также Зеленский рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США.

Согласно графику Белого дома, встреча Трампа и Зеленского запланирована на 20.15 мск, встреча с участием лидеров ЕС – на 22.00 мск.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 129

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x