Расходы на социальные выплаты крымчанам почти на треть превысили прошлогодний показатель

По итогам 4-х месяцев текущего года расходы крымского бюджета на финансирование отдельных выплат социальной помощи крымчанам составили более 5,6 млрд. руб., что превысило прошлогодний показатель на 1,3 млрд. руб., или на 29,2%. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров — министр финансов РК Ирина Кивико.

Увеличение финансирования почти на треть обусловлено в том числе введением в апреле дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми и других категорий граждан с целью их поддержки в период распространения новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в конце апреля уже были профинансированы отдельные региональные социальные выплаты за май, — прокомментировала Ирина Кивико.

Как уточнила вице-премьер, в разрезе общего финансирования из федерального бюджета выделено почти 2 млрд. руб., из бюджета республики – 3,7 млрд. руб.

Все заявки, направленные на меры социальной поддержки, поступившие как от Министерства труда и социальной защиты РК, так и от Министерства образования, науки и молодежи РК, профинансированы вовремя и в полном объеме, — заверила Ирина Кивико.

В рамках федерального бюджета средства, в том числе направлены:

— на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 630,2 млн. руб. (на 329 млн. руб., или в 2 раза больше показателя прошлого года);

— на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 506,5 млн. руб. (на 9,7 млн. руб. больше, чем в 2019 году);

— на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (выплаты по беременности и родам, пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и др.) – 412,1 млн. руб. (на уровне прошлого года);

— на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 219 млн. руб. (на уровне прошлого года);

— на социальные выплаты безработным гражданам – 178,2 млн. руб. (на 47,2 млн. руб., или на 36% больше прошлогоднего показателя);

— на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации – 11,3 млн. руб. (на 2,3 млн. руб., или на 25,6% превысило показатель минувшего года);

— на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста – 9,4 млн. руб.;

— на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 8,6 млн. руб. (на 11,7% больше показателя 2019 года);

— на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью – 3,9 млн. руб. (на уровне прошлого года);

— на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости – 3,9 млн. руб. (введена с января 2020 года);

— на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 2 млн. руб.

В свою очередь, из республиканского бюджета средства направлены на:

— социальные выплаты отдельным категориям граждан, в том числе на социальную поддержку семей, имеющих детей (пособие на ребенка, пособие на ребенка одинокой матери, компенсация затрат на приобретение школьной формы и др.), на выплату пособий малоимущим и малообеспеченным семьям, на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам из числа ветеранов Труда, реабилитированных лиц, военнослужащих, на ежегодные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая и др., а также на мероприятия по социальной поддержке населения, прочие расходы – 2,6 млрд. руб. (на треть, или на 0,6 млрд. руб. больше чем в прошлом году);

— осуществление финансирования субвенций бюджетам муниципальных образований на социальные выплаты населению в рамках Государственной программы Республики Крым «Социальная поддержка граждан Республики Крым» – 451,1 млн. руб. (на уровне прошлого года);

— осуществление ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 307,8 млн. руб. (на 30% выше, чем в 2019 году);

— осуществление мероприятий Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым – 34,5 млн. руб. (на 3,4 млн. руб., или на 11% превысило прошлогодний показатель).

Наряду с этим, отметила Ирина Кивико, в апреле профинансированы выплаты на осуществление дополнительных расходов, связанных с распространением коронавирусной инфекции с целью социальной поддержки семей с детьми и других категорий граждан в размере почти 300 млн. руб.