Раскрыт секрет снижения выявленных случаев заражения COVID-19 в Крыму? В регионе «завал» с ПЦР-тестами

Крым оказался в числе регионов России с наихудшим показателем по охвату тестированием на наличие коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, наихудшие показатели охвата населения ПЦР-тестами наблюдаются в Еврейской автономной области, Республике Крым и Республике Алтай, а также в Брянской и Ярославской областях.

Логика цифр беспощадная. По всей стране Роспотребнадзор отмечает ухудшение эпидситуации. Прогнозы малоутешительные. По утверждению главы Роспотребнадзора, при неблагоприятном развитии ситуации заболеваемость COVID-19 в России может превысить сто тысяч случаев в сутки. Анна Попова уверяет, новые штаммы еще более заразны. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 из-за штамма «омикрон».

Ну а Крым… Нашей статистике можно только позавидовать. За время новогодних каникул – с 31 декабря по 9 января – в Крыму выявили лишь 804 случая коронавируса. Вчера, например, 56 случаев. Вполне оптимистичная картинка. Вот только реальная ли? Если увеличится число ПЦР-тестов на коронавирус, то и больных будет больше? В масштабах страны – именно так.

Мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации, и заключаются они в том, что в 35 регионах показатель превышает среднероссийский. Максимальные показатели также остаются в старшей возрастной группе, – заявила сегодня Анна Попова.

Рискнем предположить, что уже с завтрашнего дня «кривая статистики» COVID-19 в Крыму резко пойдет вверх. Тем более, что глава Роспотребнадзора заявила: низкий охват тестирования недопустим в условиях распространения нового штамма и «требует от руководства регионов особого контроля«.

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