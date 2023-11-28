Распознание болезней винограда с помощью компьютерного зрения — одна из тем, которую обсуждали в Технопарке «ИТ Крым»

В Технопарке «ИТ Крым» состоялось мероприятие, объединившее передовые ИТ-технологии и классическое виноделие. Крымские вина отличаются высоким качеством и уникальным сочетанием вкусов благодаря особенностям климата и почвы полуострова. В рамках мероприятия эксперты поделились опытом использования достижений ИТ-сферы и внедрения автоматизации процессов производства в процесс создания вина.

Сергей Щербаков, руководитель департамента AI/ML КрымДиджитал Групп, рассказал о применении системы Computer Vision для распознавания заболеваний виноградника. С помощью компьютерного зрения можно оценить степень созревания плодов, количество, наличие вредителей, распознать заболевания на ранних этапах и не только. Система обработки информации анализирует данные и создает рекомендации, графики и прогнозы на будущее.

Александр Волховер, технический директор проекта Ceres, рассказал о технологии «Интернет вещей» — цифровом инструменте, адаптированном для использования в отрасли виноградарства, а также поделился взглядом на перспективы роста цифровых кейсов в агропромышленном комплексе.

Совладелец семейной винодельни «Жаков», CIO компании Payberry Егор Жаков выступил с опровержением основных стереотипов о российском вине, рассказанных с точки зрения инженера, ответил на вопросы участников митапа о роли ИИ в виноделии и о том, зачем айтишнику делать вино.

ИТ активно проникает во все сферы нашей жизни, в том числе в такое интересное направление, как виноделие. Мы живём в благоприятном для развития виноградарства регионе и цифровизация процессов помогает виноделам оптимизировать производство, следить за состоянием плодов и внешней среды, например, погодой, а также многое другое. Среди наших резидентов есть компании, которые как сами создают полезные программы для виноделов, так и являются непосредственными производителями продукции. Мы заинтересованы в том, чтобы программные продукты, технологии, создаваемые нашими резидентами, были востребованы агропромышленным комплексом. Наш первый формат митап-дегустации стал первым шагом к этой цели, — прокомментировал генеральный директор Технопарка «ИТ Крым» Дмитрий Зеленский.