Рассмотрен вопрос о необходимости нотариального удостоверения решения общего собрания участников ООО об увеличении уставного капитала﻿

Сообщается, что нотариальное удостоверение решения органа юридического лица совершается в порядке, предусмотренном статьей 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, которой предусмотрена выдача нотариусом свидетельства об удостоверении факта принятия решения органом юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения.
В случае удостоверения решения единственного участника юридического лица нотариусом выдается свидетельство.
Протокол заседания органа юридического лица, решение единственного участника общества оформляются уполномоченными лицами юридического лица самостоятельно. Требований к нотариальному удостоверению указанных документов действующее законодательство не содержит.
При этом в подтверждение нотариального удостоверения факта принятия общим собранием участников (единственным участником) ООО решения об увеличении уставного капитала общества заявитель представляет свидетельство, выданное нотариусом.
