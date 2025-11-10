Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Рассмотрен вопрос о необходимости нотариального удостоверения решения общего собрания участников ООО об увеличении уставного капитала﻿
Новости Республики
Рассмотрен вопрос о необходимости нотариального удостоверения решения общего собрания участников ООО об увеличении уставного капитала﻿

Рассмотрен вопрос о необходимости нотариального удостоверения решения общего собрания участников ООО об увеличении уставного капитала﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:04 10.11.2025

Сообщается, что нотариальное удостоверение решения органа юридического лица совершается в порядке, предусмотренном статьей 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, которой предусмотрена выдача нотариусом свидетельства об удостоверении факта принятия решения органом юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения.

В случае удостоверения решения единственного участника юридического лица нотариусом выдается свидетельство.

Протокол заседания органа юридического лица, решение единственного участника общества оформляются уполномоченными лицами юридического лица самостоятельно. Требований к нотариальному удостоверению указанных документов действующее законодательство не содержит.

Узнайте больше:  Нотариальная палата города Севастополя: "Поздравляем с Днём народного единства!﻿"

При этом в подтверждение нотариального удостоверения факта принятия общим собранием участников (единственным участником) ООО решения об увеличении уставного капитала общества заявитель представляет свидетельство, выданное нотариусом.

источник: КонсультантПлюс

голоса
Оцените материал
Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x