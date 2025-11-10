Рассмотрен вопрос о необходимости нотариального удостоверения решения общего собрания участников ООО об увеличении уставного капитала﻿

При этом в подтверждение нотариального удостоверения факта принятия общим собранием участников (единственным участником) ООО решения об увеличении уставного капитала общества заявитель представляет свидетельство, выданное нотариусом.

Сообщается, что нотариальное удостоверение решения органа юридического лица совершается в порядке, предусмотренном статьей 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, которой предусмотрена выдача нотариусом свидетельства об удостоверении факта принятия решения органом юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения.

