Рассмотрен вопрос о порядке заключения гражданско-правовых сделок, в том числе договоров купли-продажи объектов недвижимости﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:40 15.12.2025

Отмечается, что действующим законодательством установлен запрет на совершение сделок законными представителями несовершеннолетних с близкими родственниками несовершеннолетних, за исключением сделок, влекущих передачу имущества несовершеннолетним в качестве дара или в безвозмездное пользование, независимо от того, происходит отчуждение имущества несовершеннолетних или нет.

Письмо Росреестра от 04.12.2025 N 14-10365/25  О порядке заключения договоров купли-продажи объектов недвижимости

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

