Рассмотрен вопрос о порядке заключения гражданско-правовых сделок, в том числе договоров купли-продажи объектов недвижимости
Опубликовал: КрымPRESS
в Нотариальная палата Севастополя
14:40 15.12.2025
Нотариальная палата Севастополя 2025-12-15
Отмечается, что действующим законодательством установлен запрет на совершение сделок законными представителями несовершеннолетних с близкими родственниками несовершеннолетних, за исключением сделок, влекущих передачу имущества несовершеннолетним в качестве дара или в безвозмездное пользование, независимо от того, происходит отчуждение имущества несовершеннолетних или нет.
