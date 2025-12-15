Рассмотрен вопрос о порядке заключения гражданско-правовых сделок, в том числе договоров купли-продажи объектов недвижимости﻿

Отмечается, что действующим законодательством установлен запрет на совершение сделок законными представителями несовершеннолетних с близкими родственниками несовершеннолетних, за исключением сделок, влекущих передачу имущества несовершеннолетним в качестве дара или в безвозмездное пользование, независимо от того, происходит отчуждение имущества несовершеннолетних или нет.

