«Расцветай в Крыму!»: карта и календарь цветений для туристов, приезжающих на полуостров

В Крыму разработали карту и календарь цветения для туристов, а также предложения для фототуров и различные варианты отдыха в весенне-летний период. Туристическая отрасль Крыма — отели, санатории, объекты показа, музеи, а также администрации курортных городов, министерства и ведомства запустили совместную информационную кампанию «Расцветай в Крыму!».
С 8 апреля на едином медиаресурсе республиканского Туристического портала Travel Crimea размещены подробные карта с координатами локаций и календарь цветений, весенние программы гостиниц и санаториев, акции, событийные мероприятия, предложения для фототуров, а также различные варианты отдыха в Крыму и способы комфортно добраться на полуостров.
Координатор и организатор проекта — Министерство курортов и туризма Республики Крым.
Мы хотим напомнить нашим гостям, что Крым — это место силы. В этой фразе много смыслов, один из которых – Крым – это сердце России, он всегда наполняет жизненными силами, дает новые стимулы, позволяет расцветать и расти. Весна в Крыму — это, в первую очередь, оздоровление, целебный климат, прогулки у моря, культурно-познавательный туризм, это концерты в пещерах и персиковых садах, музыка на закатах и ярмарки ремесленников в долинах. С помощью календаря и карты цветений наши гости смогут запланировать свой весенний отдых, учитывая подробные координаты и локаций цветений, а также краткое описание цветов и мероприятий, — прокомментировал инициативу министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
В Крыму с апреля по июнь можно увидеть более 15 различных цветений, которые сменяют одно другим, в это время на полуострове проходят цветочные балы и концерты в цветущих полях, фотосессии в садах и фестивали цветов. Гости и жители Крыма могут провести свой весенний отдых в гостеприимных санаториях, в новых глэмпингах на берегу моря или в горах, в крупных курортных комплексах с развитой инфраструктурой или небольших семейных отелях.
Путешественники смогут прогуляться по оборудованным туристическим маршрутами Большой Крымской тропы, по обновленному туристическому центру Евпатории, посетить парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду и знаменитые царские дворцы и парки. Но самое главное, ради чего стоит ехать в Крым уже сейчас – это цветущие сады, поля и парки. Помимо цветения диких тюльпанов Шренка на Опуке или пионов на Белой Скале, можно увидеть бескрайние персиковые поля в Бахчисарайском районе и розовые плантации в Алуште, каскады глициний в Ялте, стать участниками фестивалей белой и розовой сакуры в японском саду.
Информационными партнерам кампании стали информационное агентство России ТАСС, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания и медиаплатформа «Смотрим», отраслевое издание «Турдом», Национальная Служба Новостей и радио JAZZ, RATA-news, а также российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ и оператор связи «Волна». Кроме того, в рамках информационной кампании состоится тур по Крыму для представителей госкорпораций, пресс-тур для федеральных СМИ и блогеров, съемки программы НТВ «Поедем, поедим» и экспедиция проекта VK Места по самым небанальным туристическим местам полуострова.
По вопросам участия в проекте: shtab@mtur.rk.gov.ru
По информации пресс-службы Министерства курортов и туризма Республики Крым
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С тегами: Крым туристический