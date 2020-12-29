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Разъяснены особенности налогообложения доходов физлиц, полученных при реализации доли участия в уставном капитале АО
фото: Free-Photos (pixabay.com)

Особенности налогообложения доходов физлиц, полученных при реализации доли участия в уставном капитале АО

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 19:55 29.12.2020

Сообщено, в частности, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 20 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Федеральный закон N 208-ФЗ) общее собрание акционеров реорганизуемого в форме преобразования общества по вопросу о реорганизации общества в форме преобразования принимает решение о реорганизации, которое должно содержать, в частности, порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью или паи членов производственного кооператива в случае, если осуществляется преобразование общества в общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью или производственный кооператив, либо порядок определения состава имущества или стоимости имущества, которое при выходе или исключении из некоммерческого партнерства его члена либо при ликвидации некоммерческого партнерства вправе получить его член, являвшийся акционером общества, преобразованного в это некоммерческое партнерство.

Согласно пункту 8 статьи 15 Федерального закона N 208-ФЗ уставом непубличного общества в отношении определенных категорий (типов) акций могут быть предусмотрены порядок (в том числе непропорциональность) их конвертации в акции другого общества, создаваемого в результате реорганизации общества, и (или) порядок (в том числе непропорциональность) их обмена на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доли или вклады в складочном капитале хозяйственного товарищества либо паи членов производственного кооператива, создаваемых в результате реорганизации общества.

Письмо ФНС России от 22.12.2020 N БС-4-11/21123@»О налогообложении доходов физических лиц»

Источник: КонсультантПлюс

Особенности налогообложения доходов физлиц, полученных при реализации доли участия в уставном капитале АО

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