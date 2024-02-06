Разлив «большой воды» под Алуштой – спасателям пришлось вытаскивать из реки легковой автомобиль

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь автомобилисту, едва не «затонувшему» под Алуштой.

Сегодня утром, в 7:25 в ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение, что водитель, проезжая брод на личном автомобиле в сторону дач «Оливковая роща», не смог продолжить движение в связи с поднятием уровня воды. В результате чего автотранспортное средство заблокировало проезжую часть. Необходима помощь спасателей, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.