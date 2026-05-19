Размер страховой пенсии в 2026 году может достигать 74 тысячи рублей. Но для большинства — это фантастика

В 2026 году размер страховой пенсии может достигать почти 74 тысячи рублей, если на протяжении многих лет гражданин получал максимальное количество пенсионных баллов. Об этом сообщил кандидат экономических наук доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин РИА Новости 19 мая.

По словам Балынина, если гражданин в течение 40 лет формировал по 10 пенсионных коэффициентов (ИПК), а также имеет коэффициенты за социально значимые периоды, размер страховой пенсии может составить 73 934 рубля.

Эксперт уточнил, что для получения максимальных 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов в 2026 году ежемесячная зарплата должна составлять около 248 тысяч рублей. Такие доходы получают, например, работники сферы добычи природного газа, негосударственных пенсионных фондов, а также отдельных сегментов финансового рынка.

Кроме того, Балынин напомнил, что пенсионные баллы начисляются только при официальном трудоустройстве, а также обратил внимание на то, что размер страховой пенсии увеличивается при более позднем обращении за ее назначением.

Ранее член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в интервью «Парламентской газете», что рассчитывать на повышение пенсий могут работающие пенсионеры, бывшие военные и госслужащие.

источник: «Парламентская газета»

