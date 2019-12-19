Разовые выплаты ветеранам в Крыму к 75-летию Победы повысят с 15 до 50 тысяч рублей

В Крыму увеличат с 15 до 50 тысяч рублей разовые выплаты ветеранам Великой Отечественной войны — участникам боевых действий в 2020 году к 75-й годовщине Победы. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Следующий год пройдет под знаком 75-летия Победы и станет Годом памяти и славы. Мной одобрено решение об увеличении разовой выплаты к 9 мая участникам боевых действий с 15 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Это самое малое, что мы можем сделать для наших героев, — отметил Аксёнов.

«Дети войны», которых на территории Крыма насчитывается около 80 тысяч человек, также в 2020 году получат разовую выплату к 9 мая — по 1 тысяче рублей.

Безусловно, это совсем небольшая поддержка, которая мало что может изменить в жизни людей, тем не менее считаю данную меру необходимой, — добавил Аксенов.

На сегодняшний день, в Республике Крым проживают порядка 21,5 тыс. ветеранов войны, из них около тысячи ветеранов — участники боевых действий.