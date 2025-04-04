Разработка крымчан продолжает спасать раненых военных по всей стране и расширять географию

В Народной фронте отмечают: из десятка регионов продолжают поступать благодарности от военных и не только медиков за разработанный крымскими предпринимателями cпецпереходники на ИВЛ — штатное переключение подачи кислорода с реанимобиля на больничное оборудование занимает больше минуты, а так всего несколько секунд.

Эта идея объединила как просто частных граждан, так и крымских предпринимателей, крымских производственников. Благодаря этому мы сейчас уже производим десятки данных устройств и передам в разные регионы, — отметил член регионального штаба Народного фронта в Крыму Александр Хренов.

А один неравнодушный крымчанин бросил зов по родственникам со всей страны и смог закупить детали для пары десятков таких устройств! Всё это — спасённые жизни наших героев!

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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