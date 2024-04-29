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Развитие службы скорой помощи – важнейший приоритет работы органов власти
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Развитие службы скорой помощи – важнейший приоритет работы органов власти Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:45 29.04.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем работника скорой медицинской помощи.

Поздравляю работников скорой помощи с профессиональным праздником!

Ваша работа требует не только высокой компетентности и ответственности, но и полной самоотдачи, отзывчивости, умения в самых критических ситуациях принимать единственно верные решения.

На счету каждого из вас – спасенные жизни. Вы выполняете свой долг в любых, даже самых сложных условиях, несмотря на колоссальные нагрузки.

Развитие службы скорой медицинской помощи – важнейший приоритет работы власти на всех уровнях. За 10 лет приобретено более 370 автомобилей. Установлен 41 модульный пункт постоянного базирования бригад скорой. Построены две новые подстанции в пгт Раздольное и Первомайское, ведется строительство еще восьми, капитально отремонтированы здания 14 подстанций.

Благодарю вас за ваш благородный труд, желаю всем здоровья, благополучия, новых успехов и всего самого доброго! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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