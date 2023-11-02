Ребенок оказался умнее взрослого. История из Севастополя о найденной банковской карте

История может закончиться судом и наказанием.

Полиция Севастополя задержала мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты. Причастность задержанного к совершённому преступлению подтверждается изъятыми записями камер видеонаблюдения.

А началась эта история в троллейбусе.

К 53-летнему водителю общественного транспорта обратился ребенок и сказал, что нашёл банковскую карту, которую в салоне потерял кто-то из пассажиров. Мужчина забрал карту, но не стал сообщать о своей находке ни в банк, ни в полицию, а решил распорядиться ею по своему усмотрению. В последующем он с помощью похищенной карты оплатил свои покупки, а когда её заблокировал владелец, злоумышленник выбросил её в мусорную урну, — рассказали подробности в УМВД по г. Севастополю.

Почувствуйте разницу: ребенок нашел в троллейбусе потерянную банковскую карту и обратился к «главному в машине» — водителю. А 53-летний дядька, вместо того, чтобы обратиться в банк или полицию, пошел покупать еду за чужой счет. Много сэкономил? Теперь задержан, раскаивается, конечно… Но уголовное дело возбуждено. И статья, скажем прямо, нехорошая — п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Мужчине грозит наказание — до шести лет лишения свободы.