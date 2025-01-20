Это свидетельство неизменности цивилизационного выбора народов Крыма, которые всегда выступали за единство Русского мира и против узколобого хуторского национализма, против культа предательства, возведенного в ранг государственной политики.

А еще сегодняшнюю дату можно считать наглядным подтверждением тезиса о том, что в истории не бывает случайностей. Все в ней взаимосвязано.

В 1921 году Крым впервые получил автономный статус. Семьдесят лет спустя наши земляки проголосовали за восстановление этого статуса в составе обновленного СССР. Что сыграло важную роль в сохранении мира и согласия на крымской земле. В то время как во многих других регионах уже пылали или назревали межнациональные конфликты.

Крымчане ответили разрушителям страны и разжигателям ненависти мирным и организованным сопротивлением. Впоследствии статус автономии, даже урезанной Киевом, помогал нам противостоять насильственной украинизации, бороться с попытками пересмотра истории, укреплять наши связи с Россией.

В конечном счете этот статус позволил подготовить почву для Крымской весны и обеспечить правовую безупречность воссоединения с Россией.

Объединившись на основе общих целей и ценностей, крымчане смогли изменить ход истории, заложить основы нового будущего. И это один из главных смыслов сегодняшней даты.

С праздником друзья! Победа будет за нами! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым