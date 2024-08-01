Региональное Отделение СФР произвело корректировку пенсий работавших в прошлом году севастопольских пенсионеров

1 августа Отделение СФР по Севастополю произвело беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров. Корректировка выплат коснулась всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.

Кроме того, были увеличены выплаты получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента.

В августе мы провели корректировку пенсий 27 384 пенсионерам. Как и все плановые ежегодные повышения пенсий, перерасчет был автоматическим, поэтому севастопольцам не нужно было никуда обращаться. Пенсия в увеличенном размере в августе поступит согласно графику, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя управляющего Отделением Социального фонда России по Севастополю Елену Гайворонскую.

С 2025 года Социальный фонд возобновит индексацию пенсии всех работающих пенсионеров. Первая индексация пенсий пройдет в феврале следующего года. Отделение СФР по Севастополю сделает перерасчет автоматически. Повышение пенсий для работающих пенсионеров будет проводиться на общих основаниях с неработающими пенсионерами с учетом инфляции за предыдущий год.

Уточнить размер своей выплаты можно по телефону 8 800 100-00-01, связавшись с оператором второй линии специалистом Отделения СФР по Севастополю. Звонить можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45 без перерыва.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

Просмотры: 6