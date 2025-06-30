Региональное Отделение Социального фонда России будет учитывать севастопольцам «украинский» стаж

С 1 июля 2025 года вступают в силу новые правила* для расчета пенсий граждан, имеющих стаж на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Это касается тех, кто трудился:

с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года на Украине;

с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года в ДНР, ЛНР;

с 24 февраля по 31 декабря 2022 года в Запорожской и Херсонской областях.

При назначении пенсии будет учитываться индивидуальный пенсионный коэффициент, равный 1 за каждый полный календарный год работы на указанных территориях. Если период работы менее года, коэффициент будет рассчитан пропорционально.

Если гражданин получает пенсию, и при этом его трудовой стаж после 1 января 1991 года на территории Украины не был учтен, он может подать заявление на перерасчет. Пенсия будет пересчитана с учетом новых положений начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление.

Если до вступления в силу новых правил* гражданину было отказано в назначении пенсии из-за отсутствия стажа, ему необходимо подать новое заявление на назначение пенсии. При этом заново представлять документы не нужно, поскольку они находятся в распоряжении Отделения СФР.

Пересчет будет производиться на основании документов (трудовой книжки, договоров и пр.), выданных работодателями или государственными (муниципальными) органами, или информации, содержащейся в пенсионном деле. Если такие документы отсутствуют или нет возможности подтвердить периоды работы официально, признать стаж может межведомственная комиссия на основании других документов.

Заявления для назначения или пересчета пенсии, а также заявления в межведомственную комиссию принимаются в клиентских службах регионального Отделения СФР.

Работающие севастопольцы, имеющие стаж на указанных территориях, могут подать заявление о корректировке сведений индивидуального лицевого счета на портале Госуслуги.

*Статьи 1 – 4 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 455-ФЗ

источник: пресс-служба Севастопольского Отделения Социального фонда России

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