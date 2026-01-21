Прямо сейчас:
Региональный центр компетенций РК - лучший в России по реализации федерального проекта «Производительность труда»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:57 21.01.2026

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил в своем Telegram-канале о том, что Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Республики Крым стал лучшим в Российской Федерации по итогам 2025 года по реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда».

Как уточнил Сергей Аксёнов, федеральный проект «Производительность труда» является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Перед нами стоит амбициозная цель: к 2030 году вовлечь в программы повышения производительности не менее 40 % средних и крупных несырьевых предприятий, а также все государственные и муниципальные учреждения социальной сферы, – напомнил Глава республики.

Сергей Аксёнов отметил, что Крым уже сегодня показывает конкретные результаты: в проект вовлечено 68 крупных предприятий с совокупной выручкой 106 млрд рублей и штатом более 15 тыс. человек; по итогам 2025 года 300 сотрудников прошли обучение, а 17 специалистов подготовлены как инструкторы по бережливому производству; крымский РЦК уже второй год подряд находится в тройке лидеров среди всех регионов страны.

Одна из ключевых площадок – «Фабрика процессов», открытая на базе АО «Крымхлеб» в городе Симферополе. За три года здесь прошли обучение инструментам бережливости более 2 000 человек.

Резюмируя, Сергей Аксёнов поздравил команду РЦК Республики Крым с первым местом в рейтинге: «Это заслуженный результат системной работы. Уверен, что ваш опыт станет драйвером для дальнейшего роста эффективности крымских предприятий».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

