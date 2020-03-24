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Регионам поручено приостановить деятельность ночных клубов и кинотеатров

Регионам поручено приостановить деятельность ночных клубов и кинотеатров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:11 24.03.2020

Закрываются все развлекательные заведения.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, а также запретить курение кальянов в барах и ресторанах. Об этом говорится в решениях по итогам заседания оперативного штаба 23 марта, опубликованных на сайте Правительства во вторник.

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений; ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах, — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор совместно с органами исполнительной власти субъектов должен осуществить контроль за соблюдением этих ограничений.

Регионам поручено приостановить деятельность ночных клубов и кинотеатров

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