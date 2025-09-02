Регистрация компании на Кипре в 2025 году: как открыть фирму и вести бизнес для россиян

Кипр давно привлекает предпринимателей благодаря своему положению в ЕС и понятной налоговой системе. Открытие здесь юридического лица открывает доступ к европейскому рынку, что является весомым аргументом для многих бизнесменов из России и стран СНГ. Это не просто оффшор в классическом понимании, а полноценная европейская юрисдикция.

Процесс регистрации фирмы на острове имеет свои особенности. Он требует подготовки документов и понимания местных законов. Хотя процедура отработана годами, к ней стоит подходить внимательно, чтобы избежать задержек. Давайте рассмотрим основные этапы, которые нужно пройти.

Основные требования для регистрации бизнеса на Кипре

Первым делом необходимо выбрать и проверить уникальное название для будущей компании. Регистратор компаний Кипра не одобрит имя, которое уже занято или слишком похоже на существующее. Проверка названия — это первый этап, и сегодня этому уделяется пристальное внимание во избежание совпадений. Каждая компания обязана иметь на Кипре зарегистрированный юридический адрес. Также нужен хотя бы один директор и акционер, которыми могут быть физические или юридические лица, не обязательно резиденты Кипра. Наличие секретаря компании — обязательное требование.

Для старта процедуры обычно требуются следующие документы:

копии заграничных паспортов всех учредителей и директоров;

подтверждение адреса проживания (например, счет за коммунальные услуги);

краткое описание предполагаемой деятельности компании.

Этот пакет документов является стандартным, но в зависимости от ситуации могут потребоваться и другие бумаги.

Выбор формы компании и налоги на Кипре

Чтобы лучше понять различия между формами собственности, можно изучить профильные ресурсы. Чаще всего иностранные инвесторы выбирают частную компанию с ограниченной ответственностью (Private Limited Company или Ltd). Эта форма удобна для большинства видов деятельности. Она предполагает, что ответственность акционеров ограничена их вкладами в уставный капитал — https://cyprusregister.com/.

Кипрская налоговая система — один из главных факторов привлекательности. Она прозрачна и предлагает несколько преимуществ для международного бизнеса.

Основные налоговые преимущества выглядят так:

ставка корпоративного налога на прибыль — одна из самых низких в Евросоюзе;

дивиденды, полученные от других компаний, в большинстве случаев не облагаются налогом;

существует особый режим для доходов от интеллектуальной собственности (IP Box).

Такие условия делают юрисдикцию Кипра одной из самых интересных в ЕС для ведения дел.

Что делать после получения регистрационных документов

После того как все документы на компанию получены, работа не заканчивается. Следующий важный шаг — это открытие корпоративного банковского счета. Без него вести коммерческую деятельность невозможно. Кипрские банки тщательно проверяют новых клиентов, поэтому к подготовке документов для банка нужно отнестись серьезно.

Еще один момент — это регистрация в налоговых органах и, при необходимости, получение номера плательщика НДС (VAT). Регистрация по НДС обязательна, если годовой оборот компании превышает установленный лимит или если она планирует вести торговлю внутри ЕС. Выполнение этих формальностей открывает возможность для полноценной коммерческой деятельности.

