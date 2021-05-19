Регулярные автобусные рейсы свяжут Крым и Луганскую Народную Республику в конце мая

Перевозчики начнут выполнять официальные автобусные рейсы между городами Республики Крым и Луганской Народной Республики (ЛНР) до начала июня. Об этом сообщил ТАСС замминистра транспорта РК Николай Лукашенко.

Мы подписали дополнительное соглашение к ранее существующему между Луганским региональным управлением автостанций и ГУП РК «Крымавтотранс», что все рейсы международного сообщения между Крымом и ЛНР будут осуществляться через автостанционные сети республик, — рассказал Лукашенко. — Ведутся переговоры с автомобильными перевозчиками, чтобы заключали договоры. В ближайшие дни будут запускаться рейсы, к лету — до июня месяца — рейсы будут.

Он отметил, что перевозки планируется осуществлять на комфортных автобусах с кондиционерами, которые позволят обеспечить безопасность перевозок и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм по профилактике коронавируса. Также все перевозчики должны обеспечить страхование жизни и здоровья пассажиров.

Собеседник агентства уточнил, что рейсы будут выполняться из нескольких городов ЛНР, в Крыму — с автовокзалов Симферополя и Керчи и с автостанции Феодосии. Пассажиры могут приобрести билеты в кассах автостанций Крыма и ЛНР и онлайн, осуществить посадку по месту отправления.

Пока это будут единственные международные рейсы из Крыма. На очереди – автобусное сообщение с городами Донецкой Народной Республики.