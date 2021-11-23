Рейтинг губернаторов-блогеров: Глава Крыма Сергей Аксёнов на четвёртом месте

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов занял четвертое место в медиарейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров за октябрь 2021 года. Результаты рейтинга опубликованы на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия».

Сергей Аксёнов вошёл в пятерку самых цитируемых российских губернаторов-блогеров с индексом цитируемости 275,2. Также наиболее цитируемыми губернаторами стали мэр Москвы Сергей Собянин, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По информации, размещенной на сайте «Медиалогии», СМИ цитировали публикацию Сергея Аксёнова в Telegram-канале о том, что вопрос принадлежности Крыма решен на референдуме 2014 года крымчанами, точка в нем поставлена российским Президентом, поэтому ничего, кроме «дырки от бублика», Владимиру Зеленскому ожидать не приходится.

СПРАВКА. «Медиалогия» – независимая, не имеющая медиаактивов исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ в реальном времени. Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 67 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Рейтинг рассчитан по российским СМИ.

Источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым