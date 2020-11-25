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Рейтинг социального благополучия населения: на каких местах Крым и Севастополь?
иллюстрация: mohamed_hassan (pixabay.com)

Рейтинг социального благополучия населения: на каких местах Крым и Севастополь?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:59 25.11.2020

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) составил рейтинг социального благополучия населения российских регионов на основе соотношения средних зарплат к стоимости региональной «потребительской корзины», в которую входит фиксированный набор минимально необходимых товаров и услуг.

По индексу социального благополучия, рассчитанному по последним данным Росстата, первые 25 позиций заняли регионы шести из восьми федеральных округов: 7 регионов Дальневосточного федерального округа, 6 – Северо-Западного ФО, 5 – Сибирского, 4 – Уральского, 2 – Центрального и один регион Приволжского федерального округа. В ТОП-25 не вошел ни один из регионов Южного Федерального округов, — отмечают в пресс-службе Фонда.

В свою очередь Крымский филиал Фонда развития гражданского общества составил рейтинг социального благополучия регионов Южного федерального округа:

Первое место в этом рейтинге, по последним данным Росстата, занимает Астраханская область с соотношением средней зарплаты к стоимости потребительской корзины 2,6. Республика Крым в этом рейтинге находится на последней позиции и по размерам средних зарплат, и по соотношению среднемесячной заработной платы к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

В Севастополе индекс социального благополучия населения выше, чем в Крыму.

Рейтинг регионов Южного федерального округа  по индексу социального благополучия

Регионы

ЮФО

Среднемесячная

заработная

плата

Стоимость

фиксированного

набора

товаров и услуг

Соотношение
руб.месторуб.местоед.место
Республика

Адыгея

30 436615 057,362,0215
Республика

Калмыкия

30 415715 706,851,9367
Республика

Крым

30 318815 749,841,9258
Краснодарский

край

35 182217 117,212,0554
Астраханская

область

38 413114 756,982,6031
Волгоградская

область

34 683314 937,472,3222
Ростовская

область

33 686416 040,532,1003
г. Севастополь32 811516 702,821,9646

По словам руководителя крымского филиала ФоРГО Натальи Киселевой, на место Республики Крым в рейтинге оказывает влияние низкое значение средних зарплат в регионе и высокая стоимость товаров и услуг в сопоставлении с зарплатами. В Севастополе стоимость фиксированного набора выше, чем в Крыму, и одна из самых высоких в Южном федеральном округе, но по размерам среднемесячной заработной платы Севастополь обгоняет Крым, что и влияет на его положение в рейтинге.

Также следует отметить, что по последним данным Росстата, Республика Крым вошла в число регионов, где среднемесячная зарплата в сравнении с соответствующим месяцем прошлого года не увеличилась, а снизилась. Таких регионов в России всего лишь 6 и среди них Крым с показателем 97,1%. Для сравнения в Севастополе аналогичный показатель составил 102,2%. А в октябре Крым вошел в группу регионов – лидеров по росту индекса потребительских цен, — подчёркивает эксперт.

Подобная динамика цен и зарплат в Крыму, по мнению Натальи Киселёвой, и оказывает влияние на положение Республики в рейтинге социального благополучия населения.

Рейтинг социального благополучия населения: на каких местах Крым и Севастополь?

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