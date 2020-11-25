Рейтинг социального благополучия населения: на каких местах Крым и Севастополь?

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) составил рейтинг социального благополучия населения российских регионов на основе соотношения средних зарплат к стоимости региональной «потребительской корзины», в которую входит фиксированный набор минимально необходимых товаров и услуг.

По индексу социального благополучия, рассчитанному по последним данным Росстата, первые 25 позиций заняли регионы шести из восьми федеральных округов: 7 регионов Дальневосточного федерального округа, 6 – Северо-Западного ФО, 5 – Сибирского, 4 – Уральского, 2 – Центрального и один регион Приволжского федерального округа. В ТОП-25 не вошел ни один из регионов Южного Федерального округов, — отмечают в пресс-службе Фонда.

В свою очередь Крымский филиал Фонда развития гражданского общества составил рейтинг социального благополучия регионов Южного федерального округа:

Первое место в этом рейтинге, по последним данным Росстата, занимает Астраханская область с соотношением средней зарплаты к стоимости потребительской корзины 2,6. Республика Крым в этом рейтинге находится на последней позиции и по размерам средних зарплат, и по соотношению среднемесячной заработной платы к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

В Севастополе индекс социального благополучия населения выше, чем в Крыму.

Рейтинг регионов Южного федерального округа по индексу социального благополучия

Регионы ЮФО Среднемесячная заработная плата Стоимость фиксированного набора товаров и услуг Соотношение руб. место руб. место ед. место Республика Адыгея 30 436 6 15 057,3 6 2,021 5 Республика Калмыкия 30 415 7 15 706,8 5 1,936 7 Республика Крым 30 318 8 15 749,8 4 1,925 8 Краснодарский край 35 182 2 17 117,2 1 2,055 4 Астраханская область 38 413 1 14 756,9 8 2,603 1 Волгоградская область 34 683 3 14 937,4 7 2,322 2 Ростовская область 33 686 4 16 040,5 3 2,100 3 г. Севастополь 32 811 5 16 702,8 2 1,964 6

По словам руководителя крымского филиала ФоРГО Натальи Киселевой, на место Республики Крым в рейтинге оказывает влияние низкое значение средних зарплат в регионе и высокая стоимость товаров и услуг в сопоставлении с зарплатами. В Севастополе стоимость фиксированного набора выше, чем в Крыму, и одна из самых высоких в Южном федеральном округе, но по размерам среднемесячной заработной платы Севастополь обгоняет Крым, что и влияет на его положение в рейтинге.

Также следует отметить, что по последним данным Росстата, Республика Крым вошла в число регионов, где среднемесячная зарплата в сравнении с соответствующим месяцем прошлого года не увеличилась, а снизилась. Таких регионов в России всего лишь 6 и среди них Крым с показателем 97,1%. Для сравнения в Севастополе аналогичный показатель составил 102,2%. А в октябре Крым вошел в группу регионов – лидеров по росту индекса потребительских цен, — подчёркивает эксперт.

Подобная динамика цен и зарплат в Крыму, по мнению Натальи Киселёвой, и оказывает влияние на положение Республики в рейтинге социального благополучия населения.