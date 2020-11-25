Рейтинг социального благополучия населения: на каких местах Крым и Севастополь?

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) составил рейтинг социального благополучия населения российских регионов на основе соотношения средних зарплат к стоимости региональной «потребительской корзины», в которую входит фиксированный набор минимально необходимых товаров и услуг.
По индексу социального благополучия, рассчитанному по последним данным Росстата, первые 25 позиций заняли регионы шести из восьми федеральных округов: 7 регионов Дальневосточного федерального округа, 6 – Северо-Западного ФО, 5 – Сибирского, 4 – Уральского, 2 – Центрального и один регион Приволжского федерального округа. В ТОП-25 не вошел ни один из регионов Южного Федерального округов, — отмечают в пресс-службе Фонда.
В свою очередь Крымский филиал Фонда развития гражданского общества составил рейтинг социального благополучия регионов Южного федерального округа:
Первое место в этом рейтинге, по последним данным Росстата, занимает Астраханская область с соотношением средней зарплаты к стоимости потребительской корзины 2,6. Республика Крым в этом рейтинге находится на последней позиции и по размерам средних зарплат, и по соотношению среднемесячной заработной платы к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.
В Севастополе индекс социального благополучия населения выше, чем в Крыму.
Рейтинг регионов Южного федерального округа по индексу социального благополучия
|Регионы
ЮФО
|Среднемесячная
заработная
плата
|Стоимость
фиксированного
набора
товаров и услуг
|Соотношение
|руб.
|место
|руб.
|место
|ед.
|место
|Республика
Адыгея
|30 436
|6
|15 057,3
|6
|2,021
|5
|Республика
Калмыкия
|30 415
|7
|15 706,8
|5
|1,936
|7
|Республика
Крым
|30 318
|8
|15 749,8
|4
|1,925
|8
|Краснодарский
край
|35 182
|2
|17 117,2
|1
|2,055
|4
|Астраханская
область
|38 413
|1
|14 756,9
|8
|2,603
|1
|Волгоградская
область
|34 683
|3
|14 937,4
|7
|2,322
|2
|Ростовская
область
|33 686
|4
|16 040,5
|3
|2,100
|3
|г. Севастополь
|32 811
|5
|16 702,8
|2
|1,964
|6
По словам руководителя крымского филиала ФоРГО Натальи Киселевой, на место Республики Крым в рейтинге оказывает влияние низкое значение средних зарплат в регионе и высокая стоимость товаров и услуг в сопоставлении с зарплатами. В Севастополе стоимость фиксированного набора выше, чем в Крыму, и одна из самых высоких в Южном федеральном округе, но по размерам среднемесячной заработной платы Севастополь обгоняет Крым, что и влияет на его положение в рейтинге.
Также следует отметить, что по последним данным Росстата, Республика Крым вошла в число регионов, где среднемесячная зарплата в сравнении с соответствующим месяцем прошлого года не увеличилась, а снизилась. Таких регионов в России всего лишь 6 и среди них Крым с показателем 97,1%. Для сравнения в Севастополе аналогичный показатель составил 102,2%. А в октябре Крым вошел в группу регионов – лидеров по росту индекса потребительских цен, — подчёркивает эксперт.
Подобная динамика цен и зарплат в Крыму, по мнению Натальи Киселёвой, и оказывает влияние на положение Республики в рейтинге социального благополучия населения.
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