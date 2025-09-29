Рекомендации членов Общественного совета Севастополя будут внедрены в работу налоговой службы

В УФНС России по г. Севастополю 25 сентября состоялось очередное заседание Общественного совета.

На заседании обсуждался новый порядок взыскания налоговой задолженности, рассматривались законодательно установленные преференции в налогообложении организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) при оказании помощи СВО, а также вопрос неформальной занятости при использовании работодателями труда «самозанятых» и обсуждались последствия подмены трудовых отношений.

В ходе заседания начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 Виктория Зорина довела до присутствующих информацию об основных признаках неформальной занятости, об обстоятельствах, подтверждающих обоснованность выводов налоговых органов о переквалификации гражданско-правых отношений в трудовые, о последствиях подмены трудовых отношений и применении нового комплексного подхода при проведении мероприятий по противодействию нелегальной занятости.

Виктория Зорина обратила внимание на сложившуюся положительную судебную практику по результатам налоговых проверок налогоплательщиков, по которым установлены факты неуплаты НДФЛ и страховых взносов в случае переквалификации договоров гражданско-правового характера в трудовые.

Начальник отдела проектного управления долгом и взыскания задолженности с физических лиц Андрей Яковлев в своем выступлении осветил новый порядок взыскания задолженности с физических лиц. Начиная с 1 ноября 2025 года для взыскания неоспариваемого долга не потребуется обращение в судебные органы. Вместе с тем уведомительный характер при взыскании долгов граждан остается без изменений.

В случае неуплаты налогов должнику направляется требование об уплате. Инкассовое поручение в банк на списание денежных средств с банковского счета в бесспорном порядке направляется только при неисполнении требования.

Помимо выставления инкассового поручения на один из счетов в банке, приостанавливаются и движения по всем счетам до полного погашения задолженности. Ранее эта функция возлагалась на службу судебных приставов.

Андрей Яковлев отметил, что для должников новый порядок имеет финансовое преимущество, так как значительно сокращаются их расходы в виде оплаты государственной пошлины, особенно в случае, когда размер госпошлины превышает сумму долга по налогам.

Начальник отдела камерального контроля НДС Светлана Животенко рассказала о преференциях для налогоплательщиков, готовых оказывать помощь участникам СВО. Она отметила, что с 1 июля 2025 года снижена нагрузка по НДС и налогу на прибыль при безвозмездной передаче имущества на нужды СВО (Федеральным законом № 227-ФЗ от 23.07.2025). Новация коснулась и плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы минус расходы» и единый сельскохозяйственный налог, которые теперь вправе учитывать в налоговых расходах неденежную гуманитарную и благотворительную помощь, оказанную СВО.

Рассмотренные на заседании темы стали предметом активного обсуждения. Члены Общественного совета поделились своим опытом взаимодействия с предпринимательским сообществом и предложили инструменты для использования налоговой службой в работе с бизнес-средой.

В завершение встречи руководитель Управления ФНС России по г. Севастополю Алексей Могила поблагодарил всех присутствующих за активное участие, конструктивный диалог и эффективную совместную работу, а также выразил надежду, что и в дальнейшем Общественный совет будет оставаться важным связующим звеном между бизнесом и налоговой службой.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

