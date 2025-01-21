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Рекомендация: потребление морепродуктов после ЧП с танкерами нужно ограничить
фото: pxhere.com

Рекомендация: потребление морепродуктов после ЧП с танкерами нужно ограничить

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:56 21.01.2025

Употребление морепродуктов после разлива нефтепродуктов в Черном море следует ограничить как минимум на три года, высокое содержание накопленных в них вредных веществ должно тщательно отслеживаться учеными. Об этом ТАСС сообщила и.о. заместителя директора по научной работе Академического научно-исследовательского института (АНИИ) физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И. М. Сеченова, профессор Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения Севастопольского госуниверситета Елена Евстафьева.

Употреблять морепродукты — устрицы, рыбу в первый год после разлива нефтепродуктов однозначно не стоит. Масштабы ЧП достаточно большие, и, судя по распространению мазута, будет иметь место, наверное, рекомендация к употреблению всей черноморской живности. Дальше следует смотреть по ситуации, как самой экосистеме Черного моря удастся с этим справиться. Боюсь ошибиться, но, думаю, как минимум до трех лет нужно все-таки поосторожничать на этот счет, поскольку вредные вещества станут накапливаться по пищевым цепям, — сказала она.

За высоким содержанием вредных веществ должны следить специалисты, которые определят, через какое время употребление морепродуктов будет вновь допустимо. Ситуация требует изучения и как следствие — принятия конкретных решений. По словам ученого, в Польше был подобный прецедент в связи с активным использованием в АПК агрохимикатов. Последствия их попадания в организм были настолько выраженными, что матерям не рекомендовали грудное вскармливание младенцев, потому что в молоке наблюдались вредные вещества.

Разлив мазута не будет иметь далеко идущих последствий для выращиваемых на побережье Черного моря растительных продуктов, однако и эти моменты следует проконтролировать. Через почву загрязнители передвигаются гораздо медленнее, чем через воздух, — отмечает собеседница агентства.

источник: ТАСС

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