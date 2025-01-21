Рекомендация: потребление морепродуктов после ЧП с танкерами нужно ограничить

Употреблять морепродукты — устрицы, рыбу в первый год после разлива нефтепродуктов однозначно не стоит. Масштабы ЧП достаточно большие, и, судя по распространению мазута, будет иметь место, наверное, рекомендация к употреблению всей черноморской живности. Дальше следует смотреть по ситуации, как самой экосистеме Черного моря удастся с этим справиться. Боюсь ошибиться, но, думаю, как минимум до трех лет нужно все-таки поосторожничать на этот счет, поскольку вредные вещества станут накапливаться по пищевым цепям, — сказала она.
За высоким содержанием вредных веществ должны следить специалисты, которые определят, через какое время употребление морепродуктов будет вновь допустимо. Ситуация требует изучения и как следствие — принятия конкретных решений. По словам ученого, в Польше был подобный прецедент в связи с активным использованием в АПК агрохимикатов. Последствия их попадания в организм были настолько выраженными, что матерям не рекомендовали грудное вскармливание младенцев, потому что в молоке наблюдались вредные вещества.
Разлив мазута не будет иметь далеко идущих последствий для выращиваемых на побережье Черного моря растительных продуктов, однако и эти моменты следует проконтролировать. Через почву загрязнители передвигаются гораздо медленнее, чем через воздух, — отмечает собеседница агентства.
источник: ТАСС
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