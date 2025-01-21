Рекомендация: потребление морепродуктов после ЧП с танкерами нужно ограничить

Употребление морепродуктов после разлива нефтепродуктов в Черном море следует ограничить как минимум на три года, высокое содержание накопленных в них вредных веществ должно тщательно отслеживаться учеными. Об этом

сообщила и.о. заместителя директора по научной работе Академического научно-исследовательского института (АНИИ) физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И. М. Сеченова, профессор Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения Севастопольского госуниверситета Елена Евстафьева.