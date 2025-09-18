Прямо сейчас:
Реконструкция канализационных очистных сооружений под Судаком практически выполнена
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:56 18.09.2025

Глава Республики Крым сообщил в своем Telegram-канале о заключительном этапе реконструкции канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное муниципального округа Судак.

Сергей Аксёнов уточнил, что работы на объекте выполнены на 99 %, а общая стоимость проекта превысила 3,4 млрд рублей.

Здесь выполнены все предусмотренные проектной документацией работы: демонтаж старых зданий, монтаж напорного коллектора, строительство всех инженерных сооружений, установка технологического и лабораторного оборудования. Мощность КОС составит до 15 тыс. кубометров в сутки. В настоящее время на объекте проводится наладка оборудования, – проинформировал Глава Крыма.

Как отметил Сергей Аксёнов, ввод очистных сооружений в эксплуатацию обеспечит надежное водоотведение канализационных стоков и хозяйственно-бытовых отходов от населенных пунктов Судакского муниципального округа.

Это позитивно скажется на экологической ситуации, позволит значительно улучшить санитарные условия и будет способствовать повышению качества жизни людей, – заключил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 9

