Реконструкция набережной в Коктебеле намерены завершить к началу летнего сезона 2026 года

На сегодняшний день строительная готовность составляет 75%. Ведутся монолитные работы по устройству подпорных стен, подвоз и укладка плитки. Параллельно осуществляется прокладка кабелей наружного освещения, разметка под установку бордюрного камня и бетонирование плит благоустройства, – отметил Юрий Гоцанюк.
В строительстве задействованы 72 специалиста и 12 единиц техники.
Подрядной организации поставлена задача — ускорить темпы работ и обеспечить выполнение всех мероприятий в установленные сроки.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Крыма