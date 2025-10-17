Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Реконструкция набережной в Коктебеле намерены завершить к началу летнего сезона 2026 года
Новости Республики
Реконструкция набережной в Коктебеле намерены завершить к началу летнего сезона 2026 года
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Реконструкция набережной в Коктебеле намерены завершить к началу летнего сезона 2026 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:31 17.10.2025

Председатель Совета министров Республики Крым в ходе рабочей поездки в Феодосию осмотрел ход реконструкции набережной в пгт Коктебеле. По словам Юрия Гоцанюка, объект планируется ввести в эксплуатацию к началу летнего сезона 2026 года.

На сегодняшний день строительная готовность составляет 75%. Ведутся монолитные работы по устройству подпорных стен, подвоз и укладка плитки. Параллельно осуществляется прокладка кабелей наружного освещения, разметка под установку бордюрного камня и бетонирование плит благоустройства, – отметил Юрий Гоцанюк.

В строительстве задействованы 72 специалиста и 12 единиц техники.

Подрядной организации поставлена задача — ускорить темпы работ и обеспечить выполнение всех мероприятий в установленные сроки.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

