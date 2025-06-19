Реконструкцию системы канализационных стоков в Судаке планируют завершить в 2026 году

В рамках проекта реконструируется напорная часть системы, состоящая из двух ниток общей протяженностью 5,6 км. «Завершение работ на этом участке – конец августа 2025 года.

На сегодняшний день уже спаяно 4,2 км трубопровода, из которых 2,2 км прошли опрессовку, необходимую для герметичности системы. В районе «Таврида-Арт» завершены работы по монтажу напорных сетей и восстановления асфальтобетонного покрытия велодорожек.

Что касается самотечной части системы, то завершено 2,4 км из общей протяженности порядка 9 км нитки.

В настоящее время продолжается монтаж колодцев, разработка грунта и создание траншей для укладки коллекторов, а также проводятся бетонные работы, – добавил он.

Реконструкция канализационных стоков является частью масштабной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры региона, что должно значительно повысить качество жизни местных жителей.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым