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Реконструкцию системы канализационных стоков в Судаке планируют завершить в 2026 году
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Реконструкцию системы канализационных стоков в Судаке планируют завершить в 2026 году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:36 19.06.2025

Председатель Совета министров Республики Крым осмотрел ход реконструкции системы подачи канализационных стоков в Судаке, которая направлена на улучшение санитарной ситуации в регионе. По словам юрия Гоцанюка, завершение основных работ запланировано на 2026 год:

В рамках проекта реконструируется напорная часть системы, состоящая из двух ниток общей протяженностью 5,6 км. «Завершение работ на этом участке – конец августа 2025 года. 

На сегодняшний день уже спаяно 4,2 км трубопровода, из которых 2,2 км прошли опрессовку, необходимую для герметичности системы. В районе «Таврида-Арт» завершены работы по монтажу напорных сетей и восстановления асфальтобетонного покрытия велодорожек.

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Что касается самотечной части системы, то завершено 2,4 км из общей протяженности порядка 9 км нитки.

В настоящее время продолжается монтаж колодцев, разработка грунта и создание траншей для укладки коллекторов, а также проводятся бетонные работы, – добавил он.

Реконструкция канализационных стоков является частью масштабной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры региона, что должно значительно повысить качество жизни местных жителей.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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