Рекорд Овечкина вдохновил россиян: спрос на тренеров по хоккею за одни сутки вырос на 51%

На фоне поставленного рекорда хоккеистом Александром Овечкиным по количеству забитых шайб в НХЛ россияне массово стали интересоваться этим зрелищным видом спорта. По данным Авито Услуг количество поисковых запросов на тренеров по хоккею 7 апреля вырос на 51% чем днем ранее.

С приходом весны 2025 года, на фоне обсуждения возможного рекорда, к поиску тренеров особенно активно подключились родители: в марте спрос на детские занятия хоккеем вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Резкий рост интереса к хоккею отмечается по всей стране — от Москвы до Владивостока. Наибольший рост спроса на услуги тренеров зафиксирован в городах Сибири и Урала: в Екатеринбурге (+181%), Кирове (+180%), Омске (+123%), Перми (+100%) и Красноярске (+71%).

Предложение также подросло: количество тренеров по хоккею на платформе за год увеличилось на 28%. Это свидетельствует о развитии профессионального сообщества и готовности специалистов делиться своим опытом. Средняя стоимость индивидуального занятия по хоккею в России составляет около 1500 рублей. Благодаря росту числа тренеров, спортсмены-любители могут выбирать занятия, исходя из своего уровня подготовки, удобного графика и расположения.

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