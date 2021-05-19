Рекордсмены по снижению: авианаправления, где средний чек сократился более чем на 20%

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил рейтинг направлений, где средний чек за перелёт туда-обратно за год сократился более чем на 20%.
Были проанализированы данные об авиабилетах, оформленных для перелета в период с 1 июня по 31 августа, средний чек сравнивался с тем же периодом прошлого года. Всего в рейтинг вошли 23 направления, где снижение среднего чека составило от 20% до 51%, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Авианаправления с самым заметным снижением среднего чека на лето (более 20%)
|Направление
|Средний чек туда-обратно, 2020
|Средний чек туда-обратно, 2021
|Динамика среднего чека
|Мурманск — Краснодар
|28896
|14278
|-51%
|Санкт-Петербург — Горно-Алтайск
|39817
|22022
|-45%
|Москва — Горно-Алтайск
|27867
|17046
|-39%
|Москва — Екатеринбург
|12128
|7544
|-38%
|Москва — Архангельск
|15655
|10018
|-36%
|Санкт-Петербург — Пермь
|14223
|9592
|-33%
|Санкт-Петербург — Архангельск
|9333
|6462
|-31%
|Москва — Санкт-Петербург
|8632
|6085
|-30%
|Санкт-Петербург — Новосибирск
|22471
|15788
|-30%
|Мурманск — Геленджик
|26428
|18776
|-29%
|Томск — Анапа
|26730
|19514
|-27%
|Санкт-Петербург — Тюмень
|15858
|11905
|-25%
|Екатеринбург — Геленджик
|25361
|19166
|-24%
|Санкт-Петербург — Геленджик
|20684
|16023
|-23%
|Санкт-Петербург — Барнаул
|25535
|19570
|-23%
|Москва — Владикавказ
|10633
|8241
|-22%
|Омск — Анапа
|23663
|18651
|-21%
|Краснодар — Иркутск
|30963
|24511
|-21%
|Мурманск — Анапа
|22810
|18264
|-20%
|Москва — Барнаул
|23236
|18479
|-20%
|Санкт-Петербург — Челябинск
|13242
|10647
|-20%
|Краснодар — Казань
|10326
|8228
|-20%
|Москва — Пермь
|10217
|8160
|-20%
Данные по билетам, оформленным для вылета в период с 1 июня по 31 августа
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Рекордсменом по снижению среднего чека на лето стало авианаправление Мурманск — Краснодар, где средний чек туда-обратно сократился вдвое: с 28,8 тыс. рублей до 14,2 тыс. рублей. На втором месте направление Санкт-Петербург — Горно-Алтайск, средний чек здесь сократился на 45%, с 39,8 тыс. рублей до 22 тыс. рублей. Замыкает тройку подешевевших направление Москва — Горно-Алтайск, средний чек на этом направлении сократился почти на 40%, с 27,8 тыс. рублей до 17 тыс. рублей туда-обратно.
На 30-38% упал средний чек за перелёт по направлениям Москва — Екатеринбург, Москва — Архангельск, Санкт-Петербург — Пермь, Санкт-Петербург — Архангельск, Москва — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Новосибирск.
На 20-25% сократились средние чеки на направлениях Санкт-Петербург — Тюмень, Санкт-Петербург — Барнаул, Москва — Владикавказ, Краснодар — Иркутск, Москва — Барнаул, Санкт-Петербург — Челябинск, Краснодар — Казань и Москва — Пермь.
Интересно, что средний чек существенно сократился и на ряде курортных направлений: Мурманск — Геленджик (-29%), Томск — Анапа (-27%), Екатеринбург — Геленджик (-24%), Санкт-Петербург — Геленджик (-23%), Омск — Анапа (-21%), Мурманск — Анапа (-20%).
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