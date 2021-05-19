Рекордсмены по снижению: авианаправления, где средний чек сократился более чем на 20%

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил рейтинг направлений, где средний чек за перелёт туда-обратно за год сократился более чем на 20%.

Были проанализированы данные об авиабилетах, оформленных для перелета в период с 1 июня по 31 августа, средний чек сравнивался с тем же периодом прошлого года. Всего в рейтинг вошли 23 направления, где снижение среднего чека составило от 20% до 51%, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Авианаправления с самым заметным снижением среднего чека на лето (более 20%)

Направление Средний чек туда-обратно, 2020 Средний чек туда-обратно, 2021 Динамика среднего чека Мурманск — Краснодар 28896 14278 -51% Санкт-Петербург — Горно-Алтайск 39817 22022 -45% Москва — Горно-Алтайск 27867 17046 -39% Москва — Екатеринбург 12128 7544 -38% Москва — Архангельск 15655 10018 -36% Санкт-Петербург — Пермь 14223 9592 -33% Санкт-Петербург — Архангельск 9333 6462 -31% Москва — Санкт-Петербург 8632 6085 -30% Санкт-Петербург — Новосибирск 22471 15788 -30% Мурманск — Геленджик 26428 18776 -29% Томск — Анапа 26730 19514 -27% Санкт-Петербург — Тюмень 15858 11905 -25% Екатеринбург — Геленджик 25361 19166 -24% Санкт-Петербург — Геленджик 20684 16023 -23% Санкт-Петербург — Барнаул 25535 19570 -23% Москва — Владикавказ 10633 8241 -22% Омск — Анапа 23663 18651 -21% Краснодар — Иркутск 30963 24511 -21% Мурманск — Анапа 22810 18264 -20% Москва — Барнаул 23236 18479 -20% Санкт-Петербург — Челябинск 13242 10647 -20% Краснодар — Казань 10326 8228 -20% Москва — Пермь 10217 8160 -20%

Данные по билетам, оформленным для вылета в период с 1 июня по 31 августа

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Рекордсменом по снижению среднего чека на лето стало авианаправление Мурманск — Краснодар, где средний чек туда-обратно сократился вдвое: с 28,8 тыс. рублей до 14,2 тыс. рублей. На втором месте направление Санкт-Петербург — Горно-Алтайск, средний чек здесь сократился на 45%, с 39,8 тыс. рублей до 22 тыс. рублей. Замыкает тройку подешевевших направление Москва — Горно-Алтайск, средний чек на этом направлении сократился почти на 40%, с 27,8 тыс. рублей до 17 тыс. рублей туда-обратно.

На 30-38% упал средний чек за перелёт по направлениям Москва — Екатеринбург, Москва — Архангельск, Санкт-Петербург — Пермь, Санкт-Петербург — Архангельск, Москва — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Новосибирск.

На 20-25% сократились средние чеки на направлениях Санкт-Петербург — Тюмень, Санкт-Петербург — Барнаул, Москва — Владикавказ, Краснодар — Иркутск, Москва — Барнаул, Санкт-Петербург — Челябинск, Краснодар — Казань и Москва — Пермь.

Интересно, что средний чек существенно сократился и на ряде курортных направлений: Мурманск — Геленджик (-29%), Томск — Анапа (-27%), Екатеринбург — Геленджик (-24%), Санкт-Петербург — Геленджик (-23%), Омск — Анапа (-21%), Мурманск — Анапа (-20%).

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