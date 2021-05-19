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Рекордсмены по снижению: авианаправления, где средний чек сократился более чем на 20%
фото: JESHOOTS-com (pixabay.com)

Рекордсмены по снижению: авианаправления, где средний чек сократился более чем на 20%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:01 19.05.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил рейтинг направлений, где средний чек за перелёт туда-обратно за год сократился более чем на 20%.

Были проанализированы данные об авиабилетах, оформленных для перелета в период с 1 июня по 31 августа, средний чек сравнивался с тем же периодом прошлого года. Всего в рейтинг вошли 23 направления, где снижение среднего чека составило от 20% до 51%, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Авианаправления с самым заметным снижением среднего чека на лето (более 20%)

НаправлениеСредний чек туда-обратно, 2020Средний чек туда-обратно, 2021Динамика среднего чека
Мурманск — Краснодар2889614278-51%
Санкт-Петербург — Горно-Алтайск3981722022-45%
Москва — Горно-Алтайск2786717046-39%
Москва — Екатеринбург121287544-38%
Москва — Архангельск1565510018-36%
Санкт-Петербург — Пермь142239592-33%
Санкт-Петербург — Архангельск93336462-31%
Москва — Санкт-Петербург86326085-30%
Санкт-Петербург — Новосибирск2247115788-30%
Мурманск — Геленджик2642818776-29%
Томск — Анапа2673019514-27%
Санкт-Петербург — Тюмень1585811905-25%
Екатеринбург — Геленджик2536119166-24%
Санкт-Петербург — Геленджик2068416023-23%
Санкт-Петербург — Барнаул2553519570-23%
Москва — Владикавказ106338241-22%
Омск — Анапа2366318651-21%
Краснодар — Иркутск3096324511-21%
Мурманск — Анапа2281018264-20%
Москва — Барнаул2323618479-20%
Санкт-Петербург — Челябинск1324210647-20%
Краснодар — Казань103268228-20%
Москва — Пермь102178160-20%

Данные по билетам, оформленным для вылета в период с 1 июня по 31 августа

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Рекордсменом по снижению среднего чека на лето стало авианаправление Мурманск — Краснодар, где средний чек туда-обратно сократился вдвое: с 28,8 тыс. рублей до 14,2 тыс. рублей. На втором месте направление Санкт-Петербург — Горно-Алтайск, средний чек здесь сократился на 45%, с 39,8 тыс. рублей до 22 тыс. рублей. Замыкает тройку подешевевших направление Москва — Горно-Алтайск, средний чек на этом направлении сократился почти на 40%, с 27,8 тыс. рублей до 17 тыс. рублей туда-обратно.

На 30-38% упал средний чек за перелёт по направлениям Москва — Екатеринбург, Москва — Архангельск, Санкт-Петербург — Пермь, Санкт-Петербург — Архангельск, Москва — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Новосибирск.

На 20-25% сократились средние чеки на направлениях Санкт-Петербург — Тюмень, Санкт-Петербург — Барнаул, Москва — Владикавказ, Краснодар — Иркутск, Москва — Барнаул, Санкт-Петербург — Челябинск, Краснодар — Казань и Москва — Пермь.

Интересно, что средний чек существенно сократился и на ряде курортных направлений: Мурманск — Геленджик (-29%), Томск — Анапа (-27%), Екатеринбург — Геленджик (-24%), Санкт-Петербург — Геленджик (-23%), Омск — Анапа (-21%), Мурманск — Анапа (-20%).

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Рекордсмены по снижению: авианаправления, где средний чек сократился более чем на 20%

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