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Рекрутеры из рассказали, какие навыки чаще всего приукрашивают в резюме соискатели
иллюстрация: pikist.com

Рекрутеры из Крыма рассказали, какие навыки чаще всего приукрашивают в резюме соискатели

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:08 26.04.2024

Топ-3 разделов резюме, где эйчары чаще всего сталкиваются с приукрашенными фактами, — профессиональные навыки, опыт работы и должностные обязанности. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.

По словам рекрутеров, соискатели чаще всего приукрашивают в резюме свои профнавыки (с такого рода «неточностями» сталкивался каждый второй представитель компаний), опыт (38% опрошенных) и функциональные обязанности (24%). 23% рекрутеров встречали кандидатов, которые завышали свой уровень владения специализированным ПО. 11% эйчаров выводили «на чистую воду» соискателей, искажавших личные данные. 10% доводилось разоблачать тех, кто утверждал, что свободно владеет инязом, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Всего 5% рекрутеров из Крыма никогда не сталкивались с «неточностями» в резюме.

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Время проведения: 9—25 апреля 2024 года

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