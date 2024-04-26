Рекрутеры из Крыма рассказали, какие навыки чаще всего приукрашивают в резюме соискатели

Топ-3 разделов резюме, где эйчары чаще всего сталкиваются с приукрашенными фактами, — профессиональные навыки, опыт работы и должностные обязанности. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.

По словам рекрутеров, соискатели чаще всего приукрашивают в резюме свои профнавыки (с такого рода «неточностями» сталкивался каждый второй представитель компаний), опыт (38% опрошенных) и функциональные обязанности (24%). 23% рекрутеров встречали кандидатов, которые завышали свой уровень владения специализированным ПО. 11% эйчаров выводили «на чистую воду» соискателей, искажавших личные данные. 10% доводилось разоблачать тех, кто утверждал, что свободно владеет инязом, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Всего 5% рекрутеров из Крыма никогда не сталкивались с «неточностями» в резюме.

Время проведения: 9—25 апреля 2024 года