Ремонт дорог в Севастополе: идут работы между улицей Южногородской и Пушкарским переулком

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идёт ремонт проезда между улицей Южногородской и Пушкарским переулком. В рамках работ предусмотрено устройство основания из щебёночно-песчаной смеси на проезжей части, нижнего и верхнего слоя асфальта, отсыпка обочин.
Автомобильная дорога, расположенная в живописном посёлке Любимовка, ведёт к городскому пляжу. Ремонт этого участка улучшит эксплуатационные характеристики дороги и повысит комфорт жителей и гостей Любимовки, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.
Напомним, подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте национального проекта https://bkdrf.ru/map/sevastopol. Карта наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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