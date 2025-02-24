Ремонт идёт: на остановках разместят схему движения в обход улицы Адмирала Октябрьского

Итог работы дорожников за шесть дней: пробурили шурфы и геологические скважины для отбора проб, демонтировали кабельные линии, заготовили плиты для защиты существующих коммуникаций. На данном этапе закрепляют геодезические метки технического контроля на зданиях и сооружениях. Об этом в ходе аппаратного совещания доложил губернатору и.о. заместителя Павел Иено.

В ближайшее время планируется продолжить демонтажные работы и фрезерование асфальтобетонного покрытия. Далее рабочие обустроят временные водоотводные трубы, линии связи, кабели электросети, перед установкой свай на участке дороги произведут отсыпку щебнем, — уточнил и.о. заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.

Новая схема движения транспорта позволила избежать заторов на дорогах.

Губернатор поручил департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры разместить информацию о маршрутах и на остановочных комплексах.

Параллельно с подготовительными работами сотрудники АО «ВАД» выполняют проектирование. К основным технологическим этапам смогут приступить после прохождения экспертизы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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