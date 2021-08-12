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Решения по ликвидации последствий подтоплений в восточном Крыму принимаются в оперативном режиме

Решения по ликвидации последствий подтоплений в восточном Крыму принимаются в оперативном режиме

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:37 12.08.2021

Министр ЧС РК Сергей Садаклиев выехал в места подтоплений в Ленинский район. Он посетил подтопленные населенные пункты в восточном Крыму: Красногорка, Ильичево и Калиновка. В каждом населённом пункте министр лично пообщался с жителями, выслушал проблемы и предложил план действий по скорейшему их устранению.

Решения по ликвидации последствий подтоплений в восточном Крыму принимаются в оперативном режиме

Также, совместно с администрацией Ленинского района, Сергей Садаклиев осмотрел все места, где происходит перелив воды. Ситуация постоянно мониторится, прогнозируя направление движения водных потоков. К месту стягиваются силы средства РСЧС.

Сотрудниками ГКУ РК КРЫМ-СПАС», ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», ГУ МЧС России по РК проводится откачка воды из подвалов, жилых помещений и придомовых территорий. Также, привлечен трактор для расчистки ливневых стоков. В оперативном режиме принимаются решения по отводу воды от домовладений, — сообщили в МЧС РК.

Решения по ликвидации последствий подтоплений в восточном Крыму принимаются в оперативном режиме

Силы и средства находятся в режиме повышенной готовности. Работает Оперативный штаб.

Пострадавших нет. Общаясь с жителями лично, мы выслушиваем проблемы в каждом доме, по возможности, стараемся максимально их решить в кратчайшие сроки. Однако, вызывает обеспокоенность штормовое предупреждение, объявленное на завтра, — сказал министр.

Решения по ликвидации последствий подтоплений в восточном Крыму принимаются в оперативном режиме

Сейчас в населенных пунктах, где произошли подтопления работают 85 человек и 15 единиц техники.

Решения по ликвидации последствий подтоплений в восточном Крыму принимаются в оперативном режиме

Фото: МЧС РК

Решения по ликвидации последствий подтоплений в восточном Крыму принимаются в оперативном режиме

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