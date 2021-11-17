Решено: объездная трасса на ЮБК (Юго-восточный обход Симферополя) пройдет через Заречное

И вдоль Аянского водохранилища.

Юго-восточный обход Симферополя, который свяжет трассу «Таврида» с ЮБК, минуя крымскую столицу, пройдет через село Заречное, где в зону строительства попадут жилые дома и участки. Власти Республики примут все меры, чтобы качество жизни людей не пострадало. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Сегодня состоялась рабочая встреча, в ходе которой принято итоговое решение по строительству автомобильного Юго-восточного обхода Симферополя. К сожалению, вопрос согласования затянулся по нашей вине как органов республиканской власти, что вызвало ажиотаж и споры вокруг проекта. Тем не менее решение принято окончательно — трасса будет проходить через село Заречное Добровского сельского поселения Симферопольского района вдоль Аянского водохранилища, — заявил Аксёнов.

Напомним, именно такой вариант вызывал негатив местных жителей. Тем не менее Глава Крыма отметил, что он «лично созвонился с инициативной группой, которая выступала против данного варианта, чтобы озвучить решение правительства Республики Крым«.

Понимаем, что для каждого человека переезд из собственного жилья — это колоссальный стресс, именно поэтому уже на следующей неделе состоится встреча, в рамках которой будут обсуждены все ключевые вопросы, в том числе касающиеся справедливой оценки участков домовладений, которые попали в зону сноса. Приношу жителям села извинения и гарантирую, что нами будут приняты все меры, чтобы качество их жизни не пострадало. Органы власти сделают все, чтобы вникнуть в детали каждой конкретной семьи, даже в том случае, если проблема будет выходить за рамки наших возможностей, — добавил Аксёнов.

Он отметил, что «проект предполагает большой комплекс работ по канализованию, строительству дорог и социальной инфраструктуры населенного пункта«.

Проектирование юго-восточного обхода Симферополя стоимостью более 25 млрд рублей начнется еще в этом году, о собственно строительство объездной трассы на ЮБК стартует не раньше второй половины 2022 года. Подрядчик – АО «ВАД». Сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2024 год.

Для наглядности используем инфографику «Российской газеты» (материал 2020 года «Проезжайте мимо» ). Так вот: новая дорога пройдет по «синему» маршруту (рисунок кликабельный – увеличение – ПКМ и открыть изображение).