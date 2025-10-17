Республика Крым делится опытом реализации Регионального инвестиционного стандарта на федеральном уровне

В рамках программы повышения квалификации «Управленческое мастерство: развитие региональных команд», проходящей с 14 по 17 октября 2025 года на территории Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) в Москве, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико презентовала уникальный опыт региона по реализации Регионального инвестиционного стандарта. Программа направлена на всестороннюю подготовку управленческих кадров для успешной реализации инвестиционных проектов и совершенствования делового климата в регионах. Крым вошел в число регионов-лидеров, поделившихся своими лучшими практиками с коллегами из других субъектов Российской Федерации.

Спикер подчеркнула, что Республика Крым совершила впечатляющий рывок в инвестиционном развитии, поднявшись с 84 места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2016 году до 7 места в 2025 году. При этом интегральный индекс региона ежегодно увеличивается (с 2023 года +19 баллов).

В 2024 году объем частных инвестиций в основной капитал составил 191,9 млрд рублей – это самое высокое значение за 11 лет. По итогам 1 полугодия 2025 года приток частных инвестиций увеличился почти в 1,5 раза и превысил 98 млрд рублей. Всего в экономику республики с начала года инвестировано свыше 133 млрд рублей, что на 26,7% превышает прошлогодние показатели – это лучший результат по ЮФО и 8 место по РФ.

Республика Крым уделяет особое внимание взаимодействию с инвесторами, возводя его в ранг одного из основных приоритетов. Для этого созданы абсолютно уникальные механизмы поддержки и цепочки взаимодействий, выгодно выделяющие нас среди других регионов — Особый порядок рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов и Свободная экономическая зона (СЭЗ), — рассказала Ирина Кивико.

Также ключевыми инструментами привлечения инвестиций на данный момент являются Региональный инвестиционный стандарт, Инвестиционная карта Республики Крым и Муниципальный инвестиционный стандарт (МИС).

Применение перечисленных механизмов поддержки и подходов к работе с инвестором позволило Республике Крым совершить прорыв в инвестиционном развитии и занять лидирующие позиции в национальном рейтинге.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития РК