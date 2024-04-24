Республика Крым планирует сократить дефицит медиков за счет обучения кадров в вузах Москвы и ЮФО

Власти Республики Крым для решения проблемы с дефицитом врачей подали заявку на подготовку по квоте 345 специалистов в вузах Симферополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Краснодара, сообщили ТАСС в региональном министерстве труда и социальной защиты.

С целью подготовки специалистов по договорам о целевом обучении <…> на 2024-2025 учебный год подана заявка о выделении квот в количестве 160 мест для обучения по программам специалитета и 185 мест — по программам ординатуры, — говорится в ответе на запрос, подписанном первым замминистра Татьяной Гудилко.

Заявки поданы в Крымский федеральный университет имени Вернадского, Кубанский госмедуниверситет, национальные медицинские исследовательские центры имени Алмазова в Санкт-Петербурге, психиатрии и наркологии им. Сербского в Москве, а также в Ростовский госмедуниверситет.

О региональных стипендиях

В министерстве отметили, что с 2024 года студенты медицинских вузов будут получать дополнительные выплаты к стипендиям за счет средств бюджета Республики Крым: 40 тыс. рублей в год по программам специалитета и 60 тыс. рублей в год — по программам ординатуры. Это касается студентов, заключивших договоры о целевом обучении с региональным Минздравом, не имеющих академических задолженностей и сдавших в течение учебного года промежуточные аттестации с оценками «хорошо» и «отлично».

По данным министерства, наибольший дефицит регион испытывает в хирургах, врачах скорой медпомощи, семейных врачах, рентгенологах, психиатрах.

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил в ходе совещания по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, что дефицит медицинских кадров в Республике Крым составляет 2,3 тыс. человек, власти изучают практики других регионов, где эта проблема решается.

источник: ТАСС