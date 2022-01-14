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Республика Крым получит финансовую поддержку от фонда Президентских грантов

Республика Крым получит финансовую поддержку от фонда Президентских грантов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:58 14.01.2022

Республика Крым получит финансовую поддержку от фонда Президентских грантов. Фондом подведены итоги рассмотрения заявок регионов, претендующих на грант Президента РФ на развитие гражданского общества в 2022 году.

Фонд реализует программу софинансирования расходов на оказание поддержки некоммерческим неправительственным организациям в субъектах РФ. Государственному комитету молодежной политики Республики Крым, как грантовом оператору региона, предоставят грант Президента Российской Федерации в размере софинансирование на сумму 41 301 493 рублей.

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Целью предоставления гранта является поддержка НКО в виде предоставления грантов и субсидий НКО по результатам конкурса, проведенном в регионе.

По информации пресс-службы Государственного комитета молодежной политики Республики Крым.

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