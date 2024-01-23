Республика Крым сохранила свое место в пятерке лидеров Национального туристического рейтинга

Рейтинг ежегодно составляют аналитики Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнала «Отдых в России», основываясь на статистических данных, публикациях в СМИ и комментариях федеральных и региональных экспертов. Критериями оценки развития туристической отрасли российских регионов, их туристической привлекательности и потенциала стали уровень развития гостиничной инфраструктуры, доходность отрасли, ее вклад в экономику субъекта, туристская уникальность и привлекательность региона, продвижение туристического потенциала в информационном пространстве, турпоток и иные показатели.
В первую группу рейтинга «Лидеры» вошли город Москва, Московская область, Краснодарский край, город Санкт-Петербург и Республика Крым.
Результат достигнут, несмотря на все сложности, в первую очередь, логистические. Это стало возможно благодаря взаимодействию бизнеса и власти, высокому профессионализму всех, кто занят в отрасли, – подчеркивает Глава Крыма.
Сергей Аксёнов также выразил благодарность Министерству курортов и туризма Республики Крым за эффективную работу.
СПРАВКА. По итогам 2022 года Республика Крым входила в пятерку лидеров ежегодного Национального туристического рейтинга вместе с Краснодарским краем, Московской областью, Москвой и Санкт-Петербургом.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: Крым туристический