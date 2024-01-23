Республика Крым сохранила свое место в пятерке лидеров Национального туристического рейтинга

СПРАВКА. По итогам 2022 года Республика Крым входила в пятерку лидеров ежегодного Национального туристического рейтинга вместе с Краснодарским краем, Московской областью, Москвой и Санкт-Петербургом.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым