Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Республика Крым сохранила свое место в пятерке лидеров Национального туристического рейтинга
актуально в республике
Республика сохранила свое место в пятерке лидеров Национального туристического рейтинга
фото: pikist.com

Республика Крым сохранила свое место в пятерке лидеров Национального туристического рейтинга

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:13 23.01.2024

По итогам 2023 года Республика Крым вошла в первую пятерку лидеров Национального туристического рейтинга. Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил в своем телеграм-канале.

Рейтинг ежегодно составляют аналитики Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнала «Отдых в России», основываясь на статистических данных, публикациях в СМИ и комментариях федеральных и региональных экспертов. Критериями оценки развития туристической отрасли российских регионов, их туристической привлекательности и потенциала стали уровень развития гостиничной инфраструктуры, доходность отрасли, ее вклад в экономику субъекта, туристская уникальность и привлекательность региона, продвижение туристического потенциала в информационном пространстве, турпоток и иные показатели.

В первую группу рейтинга «Лидеры» вошли город Москва, Московская область, Краснодарский край, город Санкт-Петербург и Республика Крым.

Результат достигнут, несмотря на все сложности, в первую очередь, логистические. Это стало возможно благодаря взаимодействию бизнеса и власти, высокому профессионализму всех, кто занят в отрасли, – подчеркивает Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также выразил благодарность Министерству курортов и туризма Республики Крым за эффективную работу.

Узнайте больше:  Ликбез: как севастопольцам получить льготы по имущественным налогам

СПРАВКА. По итогам 2022 года Республика Крым входила в пятерку лидеров ежегодного Национального туристического рейтинга вместе с Краснодарским краем, Московской областью, Москвой и Санкт-Петербургом. 

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.