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Республика Крым - в топ-20 по количеству заявок на ХХI Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия»
фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Республика Крым — в топ-20 по количеству заявок на ХХI Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:50 16.10.2024

Подведены итоги заявочной кампании ХХI Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». На участие в ХХI сезоне свои инициативы отправили 562 жителя Республики Крым. Конкурс «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

В 2024 году в конкурсе «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» принимают участие молодые люди от 14 до 35 лет, представляя авторские проекты в 13 номинациях, охватывающих почти весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. В конкурсе 12 номинаций для взрослых и одна специальная номинация для детей до 13 лет – «Волшебные нити родословной». Причем в двух номинациях – «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» нет возрастных ограничений.

В этом сезоне конкурсные работы будут оценивать 2970 экспертов, которые прошли квалифицированное тестирование и готовы приступить к оценке работ.

В период заявочной кампании членами ассоциации выпускников, экспертами и партнерами конкурса было проведено более 200 региональных презентаций, что свидетельствует о широком интересе к проекту среди жителей различных регионов нашей страны. Мероприятия помогали участникам узнать больше о конкурсе, задать вопросы и получить полезные советы от выпускников и экспертов.

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В целом в 2024 году организаторы получили 55 321 заявку из всех регионов России, а также из девяти иностранных государств, среди которых Беларусь, Казахстан, Китай, Таджикистан и другие страны.

Основная идея конкурса «Моя страна – моя Россия» – привлечение молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов.

Заочная экспертиза проектов продлится до конца октября. Каждую заявку проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорных ситуаций назначается дополнительная проверка работы. Для обеспечения наиболее объективной оценки экспертам запрещено рассматривать работы участников из своего региона.  После заочной экспертизы проектов участников ожидает очная презентация проектов.

Награждение победителей XXI конкурса впервые пройдет в формате просветительского интенсива при поддержке Центра знаний «Машук» в декабре 2024 года.

По завершении соревновательного трека участники останутся в орбите проекта. Благодаря программе постконкурсного сопровождения финалисты и победители продолжают обмениваться опытом, они создают и реализуют новые инициативы, которые нередко обретают федеральный масштаб.

Посмотреть запись трансляции по итогам заявочной кампании можно в официальном сообществе конкурса «Моя страна – моя Россия» в ВКонтакте.

По информации пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей»

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