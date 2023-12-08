Республика Крым — в топ-25 регионов России по количеству регистраций на Всероссийский конкурс «Начни игру»

Завершена регистрация на второй сезон проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего за пять месяцев регистрационной кампании заявки подали 91 281 человек из 89 регионов России и 24 дружественных государств. Республику Крым представляют 1 251 участник. Всероссийский конкурс «Начни игру» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Проект «Начни игру» реализуется по двум направлениям. В рамках «Партнёрского кейса» участники могли освоить одну из профессий игровой индустрии. «Акселератор игровых проектов» объединил уже опытные команды, которые стремятся реализовать собственный игровой продукт и найти инвестора.
Среди 91 281 участника профессии игровой индустрии выбрали 67 923 человека. По популярности лидирует геймдизайн – ему обучались 35 540 зарегистрированных пользователей. Дизайн осваивали 15 621 человек, Unity-разработку – 11 374 человека. С геймификацией познакомились 8 571 участник.
Финал второго сезона Всероссийского конкурса «Начни игру» запланирован на март 2024 года в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего». Предложение амбассадора проекта «Начни игру» Анны Козловой объединить эти крупнейшие площадки поддержал председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», Президент России Владимир Путин. Отмечено, что тандем «Начни игру» и «Игр Будущего» создаст самую масштабную площадку в России, посвященную игровой индустрии и киберспорту, и объединит игровых разработчиков, экспертов, киберспортсменов, профессионалов, любителей, геймеров и блогеров.
Местом для проведения финала Всероссийского конкурса «Начни игру» выбран Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в Казани. Помимо заключительных конкурсных испытаний молодых создателей видеоигр ожидают лекции, воркшопы и образовательные сессии с представителями государственного сектора и экспертами игровой индустрии. Провести деловую программу планируется в открытом формате – все желающие смогут бесплатно посетить её.
По информации пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей»
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