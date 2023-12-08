Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Республика Крым — в топ-25 регионов России по количеству регистраций на Всероссийский конкурс «Начни игру»
актуально в республике
Республика — в топ-25 регионов России по количеству регистраций на Всероссийский конкурс «Начни игру»

Республика Крым — в топ-25 регионов России по количеству регистраций на Всероссийский конкурс «Начни игру»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:44 08.12.2023

Завершена регистрация на второй сезон проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего за пять месяцев регистрационной кампании заявки подали 91 281 человек из 89 регионов России и 24 дружественных государств. Республику Крым представляют 1 251 участник. Всероссийский конкурс «Начни игру» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Проект «Начни игру» реализуется по двум направлениям. В рамках «Партнёрского кейса» участники могли освоить одну из профессий игровой индустрии. «Акселератор игровых проектов» объединил уже опытные команды, которые стремятся реализовать собственный игровой продукт и найти инвестора.

Среди 91 281 участника профессии игровой индустрии выбрали 67 923 человека. По популярности лидирует геймдизайн – ему обучались 35 540 зарегистрированных пользователей. Дизайн осваивали 15 621 человек, Unity-разработку – 11 374 человека. С геймификацией познакомились 8 571 участник.

Финал второго сезона Всероссийского конкурса «Начни игру» запланирован на март 2024 года в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего». Предложение амбассадора проекта «Начни игру» Анны Козловой объединить эти крупнейшие площадки поддержал председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», Президент России Владимир Путин. Отмечено, что тандем «Начни игру» и «Игр Будущего» создаст самую масштабную площадку в России, посвященную игровой индустрии и киберспорту, и объединит игровых разработчиков, экспертов, киберспортсменов, профессионалов, любителей, геймеров и блогеров.

Узнайте больше:  В Симферополе завершен капремонт здания архива документов Госкомрегистра

Местом для проведения финала Всероссийского конкурса «Начни игру» выбран Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в Казани. Помимо заключительных конкурсных испытаний молодых создателей видеоигр ожидают лекции, воркшопы и образовательные сессии с представителями государственного сектора и экспертами игровой индустрии. Провести деловую программу планируется в открытом формате – все желающие смогут бесплатно посетить её.

По информации пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей»

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.