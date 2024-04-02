В рамках проекта планируется комплексное освоение рекреационных территорий Западного берега.

Республика Крым вошла в федеральный круглогодичный проект «Пять морей и озеро Байкал». В рамках проекта планируется комплексное освоение территорий на побережьях и создание новых курортов в девяти регионах России: Крыму, Краснодарском крае, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае и Бурятии.

Ранее Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, на совещании по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов, которое состоялось под руководством Президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщил, что к реализации в Крыму планируется два проекта на западе полуострова от города Евпатории до города Саки. Территория охватывает набережную протяженностью около 12 км.

Площадь морского курорта «Золотые пески России» составит около 212 га. Круглогодичная инфраструктура курорта включит открытые подогреваемые бассейны, термальные и медицинские комплексы, всесезонный аквапарк, экспоцентр. Проект предполагает строительство 17 отелей 3,4 и 5 звезд на 4,5 тыс. номеров. Ожидается, что курорт будет принимать около 1 млн туристов в год. В реализацию проекта будет вложено порядка 60 млрд рублей внебюджетных инвестиций, тогда как налоговые поступления в бюджеты различных уровней составят, предположительно, порядка 3 млрд руб. Средства государственной поддержки по данному курорту требуются на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе газо- и электроснабжения, а также благоустройство 2-километровой набережной.

Площадь морского курорта «Крымская Ривьера» составит около 13 га. Частные инвестиции составляют порядка 16 млрд. руб. Отельный комплекс будет включать в себя 840 номеров. Здесь смогут отдыхать более 90 тыс. туристов ежегодно. Создается 870 рабочих мест. Ожидается более 1 млрд. рублей налоговых поступлений в год. Требуемые средства государственной поддержки по данному курорту планируется вложить в создание транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе газо-, водо- и электроснабжения, а также водоотведения.

Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, крымский проект объединяет в себе два туристических кластера — город Саки и город Евпатория, где уже многое сделано с точки зрения туристической инфраструктуры. В проекте заложено порядка 12 км новой променадной зоны, которая после объединения с существующей уже набережной станет, пожалуй, самой протяженной набережной в Российской Федерации. Планируется благоустройство порядка 45 га пляжей.

Что касается пляжного отдыха — это исторически, еще с советских времен, излюбленное место отдыха крымчан и гостей полуострова. Оно будет расширено, благоустроено, естественно, с соблюдением всех экологических норм. Сам курорт будет создан по современным стандартам устойчивого туризма, приоритет будет отдан электротранспорту, парковки автотранспорта будут перенесены за ж/д полотно, — сообщил министр.

По его словам, подобный проект способен серьезно поменять экономику не только запада полуострова, но и всего Крыма. Как часть знакового для всей страны проекта «Пять морей и озеро Байкал», одобренного Президентом, крымский проект планируется к реализации до 2030 года. Основной объем вложений — это частные инвестиции, которые, безусловно, не были бы возможными без поддержки государства и вложений в обеспечивающую инфраструктуру.

По словам мэра города Саки Александра Овдиенко, в регионе большое внимание уделяется доступной среде, маломобильным гражданам и созданию для них инфраструктуры, при проектировании объекта инвестором обязательно будет учитывать эти условия.

По информации пресс-службы министерства курортов и туризма РК.