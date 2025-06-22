Республика Крым заняла 7 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов РФ за 2024 год

Республика Крым постоянно совершенствует свои практики по взаимодействию с инвесторами. Тем не менее, рейтинги всегда совершенствуются и появляются новые методики и показатели. Новые стандарты позволяют выявлять узкие места и новые точки роста для стандартизирования и повышения качества взаимодействия с бизнесом. Республика Крым уверенно подтвердила реализацию регионального инвестиционного стандарта в 2025 году на высоком уровне, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

В конце 2024 года была утверждена обновленная методология рейтинга. Увеличилось количество показателей, как и раньше, они представлены опросными и статистическими метриками. В новой структуре реализована углубленная детализация показателей по большинству сюжетов.

По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, методология охватывает все стороны ведения бизнеса, которые прямо или косвенно зависят от качества работы региональных инвестиционных команд. Количество показателей выросло с 70 до 110. Количество направлений – до 8, они отражают пользовательский путь инвестора: это «Недвижимость», «Инженерные сети и коммуникации», «Защита бизнеса», «Меры поддержки бизнеса», «Экспортная деятельность», «Инфраструктура, технологии и связь», «Кадровые и трудовые ресурсы», «Развитие рынка и конкуренции».

Справка: Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах РФ – совместный проект Агентства стратегических инициатив, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, «Деловой России» и «Опоры России». Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для предпринимателей. По итогам прошлого года Республика Крым заняла 5 место в рейтинге.

Рейтинг ежегодно представляет на Петербургском международном экономическом форуме. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов составляется АСИ с 2014 года по поручению Президента РФ. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым