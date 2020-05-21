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Республиканская школа велоспорта в Крыму получит собственную базу и велотрек
фото: facebook.com

Республиканская школа велоспорта в Крыму получит собственную базу и велотрек

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 21:03 21.05.2020

Для Крымской республиканской школы велоспорта будет построена спортивная база с велотреком. Объект возведут в Симферопольском районе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр спорта РК Ольга Торубарова, пишут «Вести. Крым».

Совместно с администрацией Чистенского сельского поселения Симферопольского района провели предметную встречу по развитию велоспорта в Республике Крым и строительству для Республиканской школы велоспорта своей собственной базы с велотреком. Достигнуто полное согласие и понимание местной властью в необходимости участвовать и помогать в реализации данного проекта, – заявила министр.

По словам Ольги Торубаровой, в ближайшее время земельный участок под строительство велотрека будет переведен в собственность республики, что позволит выделить финансирование на проектирование и строительство объекта.

Республиканская школа велоспорта в Крыму получит собственную базу и велотрек

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