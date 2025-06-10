Республики Крым и Кабардино-Балкария намерены сотрудничать в совместном развитии курортов и туризма

По словам Аскера Бифова, Кабардино-Балкарской Республике есть в чем перенять опыт у Крыма в развитии туризма, так же и Кабардино-Балкария готова делиться накопленным опытом работы бальнеокурортов, горного, спортивного, пешеходного туризма.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК