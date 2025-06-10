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Республики Крым и Кабардино-Балкария намерены сотрудничать в совместном развитии курортов и туризма
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Республики Крым и Кабардино-Балкария намерены сотрудничать в совместном развитии курортов и туризма

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 14:24 10.06.2025

Министерство курортов и туризма Республики Крым принимает активное участие в Международном туристическом форуме «Путешествуй!». В деловых мероприятиях форума представлены достижения и туристический потенциал регионов России, также в форуме принимают участие делегации из 30 стран мира.

В рамках форума соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Республикой Крым и Кабардино-Балкарией подписали министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий и министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Аскер Бифов. Укрепление межрегиональных связей и развитие туризма в Крыму и Кабардино-Балкарии станут важным фактором социально-экономического развития регионов.

Цели соглашения касаются совместного развития туризма в регионах, информационного сотрудничества, обмена опытом по внедрению успешных практик в санаторно-курортной и туристской отрасли, развития традиционных и открытия новых туристских маршрутов, создают благоприятные условия для увеличения туристского обмена и повышения качества экскурсионно-туристского обслуживания. Кроме того, республики договорились оказывать взаимное содействие в подготовке профессиональных кадров для работы в сфере туристско-гостиничного бизнеса и курортного дела и проводить на взаимной основе ознакомительные туры для руководителей крупных туристских предприятий, профсоюзных организаций, промышленных предприятий, а также средств массовой информации.

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Укрепление связей между нашими регионами откроет новые возможности для использования природного и культурного богатства Крыма и Кабардино-Балкарии. Крым как морской и оздоровительный курорт с богатейшим историческим наследием, Приэльбрусье и Нальчик, как горнолыжный и бальнеологический курорты представляют большой интерес для научного обмена и практического сотрудничества в области рекреационной деятельности. Уверен, что и жителям наших республик будет интересно путешествовать друг к другу. В наших задачах – создать для это еще более комфортные условия, — отметил Сергей Ганзий.

По словам Аскера Бифова, Кабардино-Балкарской Республике есть в чем перенять опыт у Крыма в развитии туризма, так же и Кабардино-Балкария готова делиться накопленным опытом работы бальнеокурортов, горного, спортивного, пешеходного туризма.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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