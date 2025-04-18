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Новости Республики
На скамье подсудимых оказался ялтинец, избивший до смерти своего знакомого
Иллюстрация: pikist.com

Ревность одного «отправила на тот свет», а второго привела в колонию. Смертельный конфликт в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:08 18.04.2025

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Балаклавского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 65-летнего местного жителя.

Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Установлено, что в декабре 2023 года злоумышленник находился в своей квартире по ул. Благодатной. В ходе совместного распития алкогольных напитков в компании друзей между мужчинами произошел конфликт на почве ревности. При этом осужденный нанес 55-летнем потерпевшему множественные удары по голове и телу. Через несколько дней от полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице, — озвучили детали трагедии в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Балаклавский районный суд г. Севастополя назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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