Ревность одного «отправила на тот свет», а второго привела в колонию. Смертельный конфликт в Севастополе

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Балаклавского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 65-летнего местного жителя.

Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Установлено, что в декабре 2023 года злоумышленник находился в своей квартире по ул. Благодатной. В ходе совместного распития алкогольных напитков в компании друзей между мужчинами произошел конфликт на почве ревности. При этом осужденный нанес 55-летнем потерпевшему множественные удары по голове и телу. Через несколько дней от полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице, — озвучили детали трагедии в пресс-службе прокуратуры Севастополя.