Рейтинг маршрутов: стоимость перелета из Симферополя в Пермь и Екатеринбург существенно сократилась

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил рейтинг самых подешевевших авианаправлений на февраль. Аналитики сервиса изучили данные о билетах, оформленных для перелета в период с 1 ноября по 28 февраля по России, с датой оформления до 25 января. Рассматривались топ-200 авианаправлений, по данным продаж Туту.ру. Из них выделили по 20 направлений с самым заметным снижением среднего чека за билет в одну сторону год к году. В результате в рейтинг вошли маршруты, где снижение среднего чека за год составило от 19% до 52%.

Список авианаправлений с самым заметным снижением среднего чека возглавил маршрут Москва — Томск. Средний чек здесь пока на 52% ниже, чем годом ранее. Также вдвое сократился средний чек по направлению Сочи — Пермь. Примерно такое же снижение среднего чека аналитики Туту.ру фиксируют на направлении Сочи — Новосибирск, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Также в топ-5 рекордсменом по сокращению среднего чека вошли направления Симферополь — Пермь и Санкт-Петербург — Ижевск, где средний чек за год снизился на 43% и 45% соответственно.

На 33-42% стало в среднем дешевле летать по направлениям Сургут — Сочи, Санкт-Петербург — Калуга, Сочи — Красноярск, Самара — Екатеринбург и Уфа — Волгоград.

На 25-29% сократились средние чеки за перелет из Москвы в Читу, из Тюмени в Нижневартовск, из Санкт-Петербурга в Архангельск, из Магадана в Кепервеем. На 23% сократились средние чек за авиабилет из Красноярска в Иркутск и из Южно-Сахалинска в Благовещенск. Летать из Челябинска в Сочи, из Санкт-Петербурга в Оренбург, из Симферополя в Екатеринбург, из Иркутск во Владивосток стало в среднем на 19% дешевле.

СПРАВКА:

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за декабрь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.

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