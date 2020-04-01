Режим повышенной готовности: в Ялте чиновники мониторят объекты торговли и общепитания

В Ялте, Алупке, а также посёлках муниципального образования ведется ежедневный мониторинг торговли и объектов общественного питания в части касающейся соблюдения Указа Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» с учётом внесённых изменений.

Для осуществления проверок в МО ГО Ялта созданы рабочие группы, действующие ежедневно и на постоянной основе. На территории Ялты продолжают работу магазины, которые реализуют продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, а также аптеки. Также в режиме доставки или обслуживания на вынос работают кафе и другие предприятия питания. При выявлении нарушений с предпринимателями проводится беседа, при повторном нарушении – информация передаётся в Роспотребнадзор и УМВД для реагирования, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Помимо самого города Ялта, мероприятия проводятся в посёлках. Так, на этой неделе в пгт Кореиз были осмотрены объекты торговой сети, а также аптеки. Как сообщил руководитель Кореизского территориального органа Рамиль Мурсакаев, продовольственные магазины продолжают работать в прежнем режиме, один супермаркет работает круглосуточно, продавцы обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Обследованы и базы размещения. По словам Рамиля Мурсакаева, полностью закрыты санатории «Дюльбер» и «Морской прибой». Санаторий «Белоруссия» закрывается 2 апреля, «Мисхор» и «Ай-Петри» работают до 15 апреля, после чего будут закрыты до 1 июня. Все карантинные меры выполняются. Также обследовано 13 мини гостиниц, все были закрыты до 01 апреля 2020.

В Алупке полностью прекратил работу сувенирный рынок в центре города, кафе работают только на вынос, не пуская никого внутрь помещений. Также с помощью громкоговорителя, ведётся оповещение населения о необходимости соблюдения карантинных норм.

В Массандре проверены объекты на площади Дружба, улице Винодела Егорова, Южнобережное шоссе, а также в пгт Никита, Отрадное. Как сообщила руководитель Массандровского территориального органа Оксана Мадюдя, с руководством продуктовых магазинов были проведены беседы на предмет использования продавцами индивидуальных средств защиты. В ходе мониторинга также члены рабочей группы убедились в том, что временно прекратили работу Никитский ботанический сад, автомойка, кафе, а также магазины, реализующие продукцию, которая не входит в утверждённый перечень товаров первой необходимости.

Напоминаем:

в соответствии с Указом Главы РК Сергея Акёнова, от 17 марта 2020 года, с 28 марта по 5 апреля на территории Республики приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов, аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости. Также приостановлена работа салонов красоты, косметических, массажных салонов, соляриев, бань, а также кружков, секций, учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа и пр.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта