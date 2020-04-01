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Режим повышенной готовности: в Ялте чиновники мониторят объекты торговли

Режим повышенной готовности: в Ялте чиновники мониторят объекты торговли и общепитания

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 23:31 01.04.2020

В Ялте, Алупке, а также посёлках муниципального образования ведется ежедневный мониторинг торговли и объектов общественного питания в части касающейся соблюдения Указа Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности на территории Республики  Крым» с учётом внесённых изменений.

Для осуществления проверок в МО ГО Ялта созданы рабочие группы, действующие ежедневно и на постоянной основе. На территории Ялты продолжают работу магазины, которые реализуют продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, а также аптеки. Также в режиме доставки или обслуживания на вынос работают кафе и другие предприятия питания. При выявлении нарушений с предпринимателями проводится беседа, при повторном нарушении – информация передаётся в Роспотребнадзор и УМВД для реагирования, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Помимо самого города Ялта, мероприятия проводятся в посёлках. Так, на этой неделе в пгт Кореиз были осмотрены объекты торговой сети, а также аптеки. Как сообщил руководитель Кореизского территориального органа Рамиль Мурсакаев, продовольственные магазины продолжают работать в прежнем режиме, один супермаркет работает круглосуточно, продавцы обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Обследованы и базы размещения. По словам Рамиля Мурсакаева, полностью закрыты санатории «Дюльбер» и «Морской прибой». Санаторий «Белоруссия» закрывается 2 апреля,  «Мисхор» и «Ай-Петри» работают до 15 апреля, после чего будут закрыты до 1 июня. Все карантинные меры выполняются. Также обследовано 13 мини гостиниц, все были закрыты до 01 апреля 2020.

В Алупке полностью прекратил работу сувенирный рынок в центре города, кафе работают только на вынос, не пуская никого внутрь помещений. Также с помощью громкоговорителя, ведётся оповещение населения о необходимости соблюдения карантинных норм.

В Массандре проверены объекты на площади Дружба, улице Винодела Егорова, Южнобережное шоссе, а также в пгт Никита, Отрадное. Как сообщила руководитель Массандровского территориального органа Оксана Мадюдя, с руководством продуктовых магазинов были проведены беседы на предмет использования продавцами индивидуальных средств защиты. В ходе мониторинга также члены рабочей группы убедились в том, что временно прекратили работу Никитский ботанический сад, автомойка, кафе, а также магазины, реализующие продукцию, которая не входит в утверждённый перечень товаров первой необходимости.

Режим повышенной готовности: в Ялте чиновники мониторят объекты торговли Режим повышенной готовности: в Ялте чиновники мониторят объекты торговли Режим повышенной готовности: в Ялте чиновники мониторят объекты торговли Режим повышенной готовности: в Ялте чиновники мониторят объекты торговли Режим повышенной готовности: в Ялте чиновники мониторят объекты торговли Режим повышенной готовности: в Ялте чиновники мониторят объекты торговли

Напоминаем:

  • в соответствии с Указом Главы РК Сергея Акёнова, от 17 марта 2020 года, с 28 марта по 5 апреля на территории Республики приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов, аптек и  аптечных  пунктов,  объектов  розничной  торговли  в  части реализации  продовольственных  товаров  и  (или)  непродовольственных товаров первой необходимости. Также приостановлена работа  салонов  красоты,  косметических,  массажных  салонов, соляриев, бань, а также кружков, секций, учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа и пр.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Режим повышенной готовности: в Ялте чиновники мониторят объекты торговли и общепитания

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