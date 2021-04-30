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Режим «повышенной готовности» в Крыму продлен до 1 июня. Какие ограничения и запреты остались
Фото: Engin_Akyurt, pixabay.com

Режим «повышенной готовности» в Крыму продлен до 1 июня. Какие ограничения и запреты остались  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:54 30.04.2021

Глава РК Сергей Аксёнов внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Указ.

Отметим, что в новой редакции осталось не так уж много запретов (и те – пока до 1 июня). В частности, до 1 июня продлён запрет на работу хостелов. Сохраняются ограничения по заполняемости кинотеатров и театров (на 75%), численности экскурсионных групп в музеях (не более 10 человек), с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. До 1 июня продлен запрет на работу в выходные и праздничные дни развлекательных центров и иных развлекательных заведений, в том числе детских.

Масочный режим в торговых центрах, магазинах, общественном транспорте также не отменен.

Режим «повышенной готовности» в Крыму продлен до 1 июня. Какие ограничения и запреты остались  

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