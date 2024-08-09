Резидент арт-кластера «Таврида» Мария Барановская презентовала свои картины на выставке в Новом Херсонесе

В галерее Византийского квартала представлено 19 картин, посвященных старому и новому Херсонесу. Их автор — профессиональный художник, резидент и наставник молодых творцов арт-кластера «Таврида» Мария Барановская.
Увидеть работы художницы можно в недавно открывшемся историко-археологическом парке «Новый Херсонес» в Севастополе.
В галерее сейчас представлено 19 моих картин, посвященных старому и новому Херсонесу. Это пейзажи, сюжеты и архитектурные фрагменты: Музей Крыма и Новороссии, Владимирский собор, Музей Христианства, древние базилики и многое другое. Все картины выполнены в довольно сложной технике многослойной акварельной живописи, в которой я работаю уже более 10 лет. Получить приглашение на пленэрную работу еще перед открытием комплекса, а затем к проведению персональной выставки на территории Нового Херсонеса стало для меня большой честью, — говорит Мария.
Мария Барановская — профессиональный художник, член Творческого союза художников России, член Евразийского художественного союза, почетный член Международной академии современных искусств, член Молодежного совета Министерства культуры РФ, член Молодежного сообщества изобразительного искусства, наставник и резидент арт-кластера «Таврида».
По словам художницы, эта выставка имеет для нее особое значение:
Значительная часть моего творчества посвящена именно красотам крымской земли, ее уникальной энергии, атмосфере бесконечного солнца и света. Экспозиция картин будет расширяться. Сейчас работаю над новыми произведениями искусства, хочется еще столько прекрасного рассказать и передать о вечной красоте Херсонеса на языке живописи!
В 2022 году Мария стала победителем конкурса от Росмолодёжь.Гранты в рамках образовательного заезда «Сложности = возможности». На реализацию своего проекта «Программа мастер-классов «MORE Акварель» она получила 250 000 рублей. В настоящее время проект успешно развивается, мастер-классы по живописи проходят в Москве и Севастополе. Кроме этого, бренд авторских открыток Марии Барановской представлен на платформе «Арт.Молодости» — одного из флагманских проектов арт-кластера «Таврида».
источник: пресс-служба артк-кластера «Таврида»
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